Gördüğünüz tüm padişah portrelerini unutun! 3 yıl çalışıp baştan çizdiler! Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet...

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad 3 yıl boyunca tarihçilerle çalışarak 36 padişahın portresini yaptı. Hiç şüphesiz portrelerin arasında ise en dikkat çekeni İstanbul'un fethini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet Han oldu. Eserler zihinlerde beliren padişah görüntülerinden biraz farklı. İşte İranlı ressamın gözünden Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi....

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 27.03.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 10:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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