Süper Lig hakkında merak edilen o soru! Seyirciler de bilemedi! Elenmekten son anda kurtuldu…

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster bu hafta da izleyenleri ekranlara kilitlemeyi başardı. Programa Süper Lig hakkında sorulan soru damga vururken yarışmacı 7500 TL değerindeki soruda seyirciye sorma jokerini kullandı. Seyircilerin de doğru cevap konusunda net bir yanıt verememesi sonrası telefon jokerini kullanan yarışmacı doğru yanıtı vererek yoluna devam etti. İşte Süper Lig hakkında merak edilen o soru…