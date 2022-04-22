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Haberler Galeri Teravih treni ile milyonların gönlüne dokundu! Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid'in teravih trenini paylaşmasının ardından camiye hediye yağdı

Teravih treni ile milyonların gönlüne dokundu! Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid'in teravih trenini paylaşmasının ardından camiye hediye yağdı

Çocuklara teravihi sevdirmek için cami içindeki teravih treni oyunuyla gönülleri fetheden imam Mahmut Eroğlu konuştu. Aileleri çocuklarıyla camiye davet eden imam Mahmut Eroğlu, "Bu çocuklara gelin 50 sene sonra sorun; teravih treninin tadından burada yapılanlardan hep bahsedeceklerdir" dedi. Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid'in teravih trenini paylaşmasının ardından ise camiye hediye yağdı.

Giriş Tarihi: 22.04.2022 13:23 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 13:25
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Teravih treni ile milyonların gönlüne dokundu! Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid’in teravih trenini paylaşmasının ardından camiye hediye yağdı

İstanbul 5. Levent Hacı Osman Torun Camii İmamı Mahmut Eroğlu, çocuklara camiyi sevdirmek için onlarda teravih treni oyunu oynadı. Oyundan sonra ise çocuklara kek, çikolata ve meyve suyu dağıtımı yapıldı.

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Teravih treni ile milyonların gönlüne dokundu! Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid’in teravih trenini paylaşmasının ardından camiye hediye yağdı
Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid ise sosyal medyadaki bu görüntüleri paylaştı. Ünlü mankenin görüntüleri paylaşmasının ardından, imam Mahmut Eroğlu sosyal medyada gündem oldu. İmamın çalışmalarından memnun kalan vatandaşlar, çocuklar için camiye çikolata, kek ve oyuncaklar göndermeye başladı.
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Teravih treni ile milyonların gönlüne dokundu! Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid’in teravih trenini paylaşmasının ardından camiye hediye yağdı

Çocuklara teravih namazını sevdirmek için onlarla birlikte teravih treni oyunu oynayan imam Mahmut Eroğlu, "Dini içerikli sosyal hizmetler üretmeye devam ediyoruz. Biz ekibiz. Yönetimimiz, gönüllülerimiz, sevenlerinin ve cemaatimizle birlikte projelendiriyoruz, uyguluyoruz ve örneklik teşkil edecek şekilde bunu yayıyoruz. Geçen sene kurduğumuz gibi camii çocuk market burada da faaliyette. Bu sene teravih treni faaliyete girdi. Bu çocuklara gelin 50 sene sonra sorun; teravih treninin tadından burada yapılanlardan hep bahsedeceklerdir" diye konuştu.

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Teravih treni ile milyonların gönlüne dokundu! Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid’in teravih trenini paylaşmasının ardından camiye hediye yağdı

"AİLECEK HERKESİ CAMİYE BEKLİYORUZ"
Çocukların camiye alıştırılması gerektiğini dile getiren Eroğlu, "Bizim işimiz nedir? Tohum at mutlaka yeşerecektir. Birde bir İslam büyüğümüz der ki; 'Safların arkasında çocuk sesi yoksa gelecek nesiller adına kaygı duyun' diyor. Biz çocuklarımızı camiye alıştıracağız. Bizler bu dünyadan göçtükten sonra eğer bu çocuklarımız camiye alışmazsa camilerimiz boş kalır. Onun için biz hanımefendileri, beyefendileri, dede-torun ailecek camiye bekliyoruz. Cami merkezli sosyal hizmetlere katılmalarını istiyoruz. Çünkü camiler hayatın merkezindedir. Merkezinde de olmaya devam edecektir" dedi.

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Teravih treni ile milyonların gönlüne dokundu! Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid’in teravih trenini paylaşmasının ardından camiye hediye yağdı

Çocuklarla oynanan teravih trenini oyununu anlatan Eroğlu, "Teravih treni, yavrularımızın bir araya gelmesiyle teravihten sonra hocanın lokomotifliğinde buradan mihrap durağından başlıyor. Burası mihrap durağı ana istasyon. Buradan geçiyor kürsü istasyonuna, oradan tünele giriyoruz. Tünelin içerisinden tekrar dolaşıyoruz. Gök kubbe altına geliyoruz. Burada geliyoruz. Minber istasyonu minber istasyonunda durdu. Sıra süt ve çikolataya geldi. Bu miniklerle İnşallah şimdi sütlerimizi içip, çikolatalarımızı yiyeceğiz" diye konuştu.