Teravih treni ile milyonların gönlüne dokundu! Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid’in teravih trenini paylaşmasının ardından camiye hediye yağdı

Çocuklara teravih namazını sevdirmek için onlarla birlikte teravih treni oyunu oynayan imam Mahmut Eroğlu, "Dini içerikli sosyal hizmetler üretmeye devam ediyoruz. Biz ekibiz. Yönetimimiz, gönüllülerimiz, sevenlerinin ve cemaatimizle birlikte projelendiriyoruz, uyguluyoruz ve örneklik teşkil edecek şekilde bunu yayıyoruz. Geçen sene kurduğumuz gibi camii çocuk market burada da faaliyette. Bu sene teravih treni faaliyete girdi. Bu çocuklara gelin 50 sene sonra sorun; teravih treninin tadından burada yapılanlardan hep bahsedeceklerdir" diye konuştu.