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Teravih treni ile milyonların gönlüne dokundu! Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid'in teravih trenini paylaşmasının ardından camiye hediye yağdı
Çocuklara teravihi sevdirmek için cami içindeki teravih treni oyunuyla gönülleri fetheden imam Mahmut Eroğlu konuştu. Aileleri çocuklarıyla camiye davet eden imam Mahmut Eroğlu, "Bu çocuklara gelin 50 sene sonra sorun; teravih treninin tadından burada yapılanlardan hep bahsedeceklerdir" dedi. Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid'in teravih trenini paylaşmasının ardından ise camiye hediye yağdı.
Giriş Tarihi: 22.04.2022 13:23Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 13:25