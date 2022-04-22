22 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sigara içenler dikkat! Bu besinleri tüketirseniz damarlarınız temizlenir

Sigara içenler dikkat! Bu besinleri tüketirseniz damarlarınız temizlenir

Dünya genelinde en çok görülen ve ölümle sonuçlanma riski bulunduran hastalıkların başında kalp ve damar rahatsızlıkları geliyor. Sigara, alkol ve yağlı gıdaların vücuda verdiği zararlar saymakla bitmezken damarlar hayati şekilde hasar görüyor. Günümüzde birçok insan damar tıkanıklığıyla mücadele ederken uzmanlar damarları temizleten besinler hakkında tavsiyeler verdi.

Giriş Tarihi: 22.04.2022 13:50
  • 1
  • 20
Sigara içenler dikkat! Bu besinleri tüketirseniz damarlarınız temizlenir

Dengesiz beslenme sonucu tıkanan damarlar ölüm riskini artırmaktadır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Sigara içenler dikkat! Bu besinleri tüketirseniz damarlarınız temizlenir

Damar tıkanıkları konusunda uyaran Dr. Muammer Yıldız, damarları temizleyen yiyecekleri sıraladı...

  • 3
  • 20
Sigara içenler dikkat! Bu besinleri tüketirseniz damarlarınız temizlenir

ZEYTİNYAĞI

Akdeniz ülkelerinde kalp hastalıkları görülme oranının daha az olması zeytinyağı sayesindedir.

  • 4
  • 20
Sigara içenler dikkat! Bu besinleri tüketirseniz damarlarınız temizlenir

İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde kanseri önler ve tansiyonu düşürür.

  • 5
  • 20
Sigara içenler dikkat! Bu besinleri tüketirseniz damarlarınız temizlenir

KUŞKONMAZ

Kuşkonmaz, damarlardaki baskıyı azaltır ve bu sayede kan akışını hızlandırır. Ayrıca damar tıkanıklığı ve enflamasyona da iyi gelir.