Teravih namazında hangi dualar okunur? Teravihe başlamadan önce, aralarında, her dört rekatın sonunda okunan dualar
Teravih namazında hangi dualar okunur? On bir ayın sultanı Ramazan ayında idrak edilen teravih namazı 20 rekat olarak kılınır. Sünnet olan teravih namazının en faziletli kılma şekli, 10 selam ile ikişer rekat olarak kılmaktır. Yaygın kılınan şekli ise, 4 rekaatta bir selam vermek olarak kılınır. Peki, teravihe başlamadan önce, aralarında, her dört rekatın sonunda hangi dua okunur? İşte teravih namazında okunan dualar...
Giriş Tarihi: 01.04.2022
18:05
Teravih namazında okunan dualar: Teravihe başlamadan önce, aralarında, her dört rekatın sonunda hangi dua okunur?
Teravih namazında okunan dualar neler? Maneviyat ve merhamet dolu sevapların bolca kazanıldığı hayır ve hasenatın çokca yapıldığı bir zaman dilimi olan Ramazan ayının süslerinden biri de teravih namazıdır. Teravih namazı sadece Ramazan'a has, yatsı ve vitir namazları arasında kılınan bir nafile namazdır. Peki, teravihe başlamadan önce, aralarında, her dört rekatın sonunda hangi dua okunur? İşte teravih namazında okunan dualar...
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Teravih namazında okunan dualar: Teravihe başlamadan önce, aralarında, her dört rekatın sonunda hangi dua okunur?
TERAVİH NAMAZINDA OKUNAN DUALAR NELERDİR?
1-Teravihe başlamadan önce okunan dua:
Sübhâne zil-mülki vel-melekût.
Sübhâne zi'l-ızzeti vel-azameti vel cemâli vel-celâli vel ceberût. Sübhân-el melikil mevcûd. Sübhânel melik-il ma'bûd. Sübhân-el melikil hayy-illezî lâ yenâmü ve lâ yemût. Sübbûhun, kuddûsün, Rabbünâ ve Rabb-ül melâiketi ver-rûh.
Teravih namazında okunan dualar: Teravihe başlamadan önce, aralarında, her dört rekatın sonunda hangi dua okunur?
Merhabâ, merhabâ, merhabâ ya şehr-i Ramazân.
Merhabâ, merhabâ, merhabâ yâ şehr-el bereketi vel gufrân. Merhabâ, merhabâ, merhabâ yâ şehr-et tesbîhi vet-tehlîli vez-zikri ve tilâvet-il Kur'ân. Evvelühû, âhıruhû, zâhiruhû, bâtınühû yâ men lâ ilahe illâhû. (Allahümme salli alâ Muhammed.) Ramazan-ı şerif'in onbeşinden sonra, (merhabâ) yazılı olan yerler (Elvedâ) diye okunur. İkinci rekattan sonra selam verince (Allahümme salli alâ Muhammed)
Teravih namazında okunan dualar: Teravihe başlamadan önce, aralarında, her dört rekatın sonunda hangi dua okunur?
2-Teravih aralarında,her dört rekatın sonunda okunacak dua:
Allahümme salli alâ, seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ. (Allahümme salli alâ Muhammed) En son dördüncü rek'at bitince üç defa okunup üçüncüde (kesîrân ve kesîrâ) denir.
Teravih namazında okunan dualar: Teravihe başlamadan önce, aralarında, her dört rekatın sonunda hangi dua okunur?
3-Teravih namazı tamamlandıktan sonra okunacak dua (Elleri açıp 3 defa):
Yâ hannân, yâ mennân, yâ deyyân, yâ bürhân,
Yâ zel-fadli vel-ihsân, nerc-ûl afve vel-gufrân, Vec'al-nâ min utekâi şehr-i ramazân bi-hürmet-il Kur'ân.
4-Vitr namazına başlamadan (ALLAHUMME SALLİ ALA MUHAMMED) denir.