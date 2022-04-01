Teravih namazında hangi dualar okunur? Teravihe başlamadan önce, aralarında, her dört rekatın sonunda okunan dualar

Teravih namazında hangi dualar okunur? On bir ayın sultanı Ramazan ayında idrak edilen teravih namazı 20 rekat olarak kılınır. Sünnet olan teravih namazının en faziletli kılma şekli, 10 selam ile ikişer rekat olarak kılmaktır. Yaygın kılınan şekli ise, 4 rekaatta bir selam vermek olarak kılınır. Peki, teravihe başlamadan önce, aralarında, her dört rekatın sonunda hangi dua okunur? İşte teravih namazında okunan dualar...