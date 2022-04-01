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Sahur vakti saatleri 2022: Diyanet 2 Nisan Cumartesi sahura ne zaman, saat kaçta kalkıyoruz? İl il sahur vakitleri...
Sahur vakti, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022 Ramazan ayının gölgesi üzerimize düştü. İlk sahura bu gece kalkılacak. Ramazan'ın ilk orucunu tutmaya hazırlanan vatandaşlar, sahur vakitlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Ramazan imsakiyesi ile sahur vakitleri belli oldu. İl il sahur vakitlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Diyanet 2022 sahura ne zaman, saat kaçta kalkıyoruz? İşte 2 Nisan Cumartesi sahur vakti saatleri...