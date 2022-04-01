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Haberler Galeri Sahur vakti saatleri 2022: Diyanet 2 Nisan Cumartesi sahura ne zaman, saat kaçta kalkıyoruz? İl il sahur vakitleri...

Sahur vakti saatleri 2022: Diyanet 2 Nisan Cumartesi sahura ne zaman, saat kaçta kalkıyoruz? İl il sahur vakitleri...

Sahur vakti, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022 Ramazan ayının gölgesi üzerimize düştü. İlk sahura bu gece kalkılacak. Ramazan'ın ilk orucunu tutmaya hazırlanan vatandaşlar, sahur vakitlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Ramazan imsakiyesi ile sahur vakitleri belli oldu. İl il sahur vakitlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Diyanet 2022 sahura ne zaman, saat kaçta kalkıyoruz? İşte 2 Nisan Cumartesi sahur vakti saatleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.04.2022 16:34 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 16:34
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Sahur vakti saatleri 2022: Diyanet 2 Nisan Cumartesi sahura ne zaman, saat kaçta kalkıyoruz? İl il sahur vakitleri...

Sahur vakti saatleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 Ramazan imsakiyesi yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından yurt genelinde sahur vakitleri belli olurken, konu hakkında internet üzerinde araştırmalar hız kazandı. İl il sahur saatlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Diyanet 2022 sahura ne zaman, saat kaçta kalkıyoruz? İşte 2 Nisan Cumartesi sahur vakti saatleri...

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Sahur vakti saatleri 2022: Diyanet 2 Nisan Cumartesi sahura ne zaman, saat kaçta kalkıyoruz? İl il sahur vakitleri...

SAHURA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KALKIYORUZ?

2022 Ramazan'ın ilk orucuna 01 Nisan'ı 02 Nisan'a bağlayan gece başlanacak. İl il sahur vakitlerini sorgulamak için aşağıdaki linke tıklayın.

2022 SAHUR VAKİTLERİ TIKLA-ÖĞREN

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Sahur vakti saatleri 2022: Diyanet 2 Nisan Cumartesi sahura ne zaman, saat kaçta kalkıyoruz? İl il sahur vakitleri...

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Ramazan'da oruç tutanlar "Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?" sorusunu yanıt aramaya başladı. Diyanet yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi; "Sahura kalkmamak 'günah' değil. Ama sahura kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap" denildi.

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Sahur vakti saatleri 2022: Diyanet 2 Nisan Cumartesi sahura ne zaman, saat kaçta kalkıyoruz? İl il sahur vakitleri...

Sahur'da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

'Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.'

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Sahur vakti saatleri 2022: Diyanet 2 Nisan Cumartesi sahura ne zaman, saat kaçta kalkıyoruz? İl il sahur vakitleri...

RAMAZAN AYI'NDA NELER YAPILIR?

Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:

* Oruç tutmak
* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sünneti olan teravih namazını kılmak
* Kur'an okumak
* Namazları cemaatle kılmak