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Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı nasıl kılınıyor, kaç rekat? Yatsı namazından önce mi kılınır?
Teravih namazı evde nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından teravih namazının camilerde cemaatle kılınabildiği gibi evlerde de cemaatle veya tek başına kılınabileceği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından teravih namazı kılınışı hakkında araştırmalar başladı. Peki, teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı nasıl kılınıyor, kaç rekat? Teravih namazı yatsı namazından önce mi kılınır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 23.04.2020 16:18Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 16:26