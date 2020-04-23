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Haberler Galeri Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı nasıl kılınıyor, kaç rekat? Yatsı namazından önce mi kılınır?

Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı nasıl kılınıyor, kaç rekat? Yatsı namazından önce mi kılınır?

Teravih namazı evde nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından teravih namazının camilerde cemaatle kılınabildiği gibi evlerde de cemaatle veya tek başına kılınabileceği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından teravih namazı kılınışı hakkında araştırmalar başladı. Peki, teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı nasıl kılınıyor, kaç rekat? Teravih namazı yatsı namazından önce mi kılınır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 16:18 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 16:26
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Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı nasıl kılınıyor, kaç rekat? Yatsı namazından önce mi kılınır?

Teravih namazı evde nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat? On bir ayın sultanı Ramazan ayı ile birlikte teravih namazı da gündeme geldi. İslam alemi tarafından huşu içinde karşılanacak olan Ramazan ayı içerisinde idrak edilen teravih namazı, koronavirüs salgını nedeniyle camilerde cemaatle kılınmayacak. Diyanet tarafından yapılan açıklamada, teravih namazının evde kılınabileceği açıklandı. Peki, Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı nasıl kılınıyor, kaç rekat? Teravih namazı yatsı namazından önce mi kılınır? İşte cevaplar...

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Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı nasıl kılınıyor, kaç rekat? Yatsı namazından önce mi kılınır?

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Yalnızca Ramazan ayına özgü bir namaz olan "teravih namazı", hem kadınlar hem de erkekler için sünnettir. 2020 yılında ilk teravih namazı, 23 Nisan Perşembe günü kılınacak.

Teravih namazı 20 rekattır. Teravih namazının cemaatle kılınması sünnettir.

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Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı nasıl kılınıyor, kaç rekat? Yatsı namazından önce mi kılınır?

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı 20 rekat olarak kılınır. Peygamber Efendimiz teravihi cemaatle kıldırdıkları zaman 8 rek'at olarak kıldırmışlar, Ashâb da evlerinde bu namazı 20 rek'ata tamamlamışlardır. 20 rek'atın tamamının mescidde kılınmaya başlaması, Hz. Ömer zamanından itibarendir. O günden beri de 20 rekat olarak camilerde kılınmıştır.

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Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı nasıl kılınıyor, kaç rekat? Yatsı namazından önce mi kılınır?

* Teravihi en faziletli kılma şekli, 10 selâm ile ikişer rek'atlar halinde kılmaktır. Yaygın olan kılma şekli ise, 4 rek'atta bir selâm vermek suretiyle kılmaktır. 6 rek'atta bir selâm vererek de kılınabilir.

Teravihi iki rek'atta bir oturmak suretiyle tek selâmla 20 rek'at birden kılmak da mümkündür. Ancak gece namazlarını 8 rek'attan çok olarak bir selâmla kılmak mekruh olduğundan teravihi de bu tarzda kılmamalıdır.

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Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı nasıl kılınıyor, kaç rekat? Yatsı namazından önce mi kılınır?

Teravih kaç selâmla kılınırsa kılınsın, iki rek'atta bir mutlaka oturarak kılınmalıdır.

Eğer iki rek'attan sonra oturmayıp 4 rek'atta bir oturulmuş ise, o 4 rek'atlar iki rek'at sayılır. Selâm verilmese bile, her iki rek'at sonunda mutlaka oturulmalıdır.