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Türkiye'deki şehir isimleri nereden geliyor?

Türkiye'nin 81 ilinin isimlerinin nereden geldiğini hiç düşündünüz mü? Hepsinin birbirinden ilginç bir çok anlamı var. Fakat içlerinde bir tanesi var ki, adının nereden geldiği belli değil.

Giriş Tarihi: 23.04.2020 16:20 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 16:21
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  • 81
Türkiye'deki şehir isimleri nereden geliyor?
Türkiye'deki şehir isimleri nereden geliyor?

ANKARA: İslam kaynaklarında Ankara'nın adı Enguru olarak geçer. Kimilerine göre Ankara sözü Farsça "Üzüm" anlamına gelen Engür'den, ya da Yunanca'da Koruk anlamına gelen"Aguirada'dan türemiştir. Bazılarına Hint-Avrupa dillerindeki "Eğmek" anlamına gelen Ank ya da Sankskritçe de; "Kıvrıntı", anlamına gelen ankaba'dan veya Latince'den çengel anlamına gelen uncus'dan türediği ileri sürülmektedir. Frig dilinde Ank "engebeli, karışık arazi anlamına gelir." Şehrin diğer isimleri; Ankyra, Ankura, Ankuria, Angur, Engürlü, Engürüye, Angare, Angera, Ancora, Ancora ve son olarak Ankara şeklini almıştır.

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  • 81
Türkiye'deki şehir isimleri nereden geliyor?
Türkiye'deki şehir isimleri nereden geliyor?

ADIYAMAN: Adıyaman ilk zamanlarda, Piran Köyü'nün yerine kuruluydu ve Perre adını taşıyordu. Daha sonra Emeviler, buraya bir kale yaptırdı. Kent de Mansur'un Kalesi anlamına gelen ''Hısn Mansur'' adıyla anılmaya başlandı. Kent, 1. Selim zamanında alınınca Türkler, buraya Adıyaman demeye başladılar.

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  • 81
Türkiye'deki şehir isimleri nereden geliyor?
Türkiye'deki şehir isimleri nereden geliyor?

AFYONKARAHİSAR: Afyon türkülerinde sık sık "Hisar" sözcüğü geçer. "Hisarın bedenleri çevirin gidenleri" Bu hisar sözcüğünün Afyon türkülerinde sık sık yinelenmesi nedensiz değildir. Eski adı Akroenos olan şehri Selçuklular uzun süren bir kuşatmadan sonra ele geçirdiler. "Hisar" kuşatma anlamına gelir. Acılarla elde edilen yere "Karahisar" dediler ve orada, kara taşlardan bir kale kurdular. Onaltıncı yüzyılda bölgede afyon yetiştirilmeye başlayınca, Karahisar'ın başına bir de Afyon eklendi ve şehir "Afyonkarahisar" adını aldı.

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  • 81
Türkiye'deki şehir isimleri nereden geliyor?
Türkiye'deki şehir isimleri nereden geliyor?

BALIKESİR: Şehrin adının eski hisar anlamına gelen Paleokastio'dan türediği sanılmaktadır. Halk arasında dolaşan bir söylentiye göre de balı çok anlamına gelir. Çünkü Kesir Arapça'da çok anlamına gelmektedir.

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  • 81
Türkiye'deki şehir isimleri nereden geliyor?
Türkiye'deki şehir isimleri nereden geliyor?

AMASYA: Amasya şehrini tarihçi Strabon'a göre Amazon karalı Amasis kurdu ve ona Amasis kenti anlamına gelen "Amasesia" ismini verdi.