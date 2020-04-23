ANA SAYFA
Türkiye'deki şehir isimleri nereden geliyor?
Türkiye'nin 81 ilinin isimlerinin nereden geldiğini hiç düşündünüz mü? Hepsinin birbirinden ilginç bir çok anlamı var. Fakat içlerinde bir tanesi var ki, adının nereden geldiği belli değil.
Giriş Tarihi: 23.04.2020 16:20 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 16:21
- 1
- 81
Türkiye'deki şehir isimleri nereden geliyor?
- 2
- 81
Türkiye'deki şehir isimleri nereden geliyor?
- 3
- 81
Türkiye'deki şehir isimleri nereden geliyor?
- 4
- 81
Türkiye'deki şehir isimleri nereden geliyor?
- 5
- 81
Türkiye'deki şehir isimleri nereden geliyor?