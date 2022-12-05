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Haberler Galeri Dostlukları pekiştiren, araya 40 yıl hatır sokan Türk kahvesinin faydaları kadar zararları da var! Kimine şifa kimine zarar…

Dostlukları pekiştiren, araya 40 yıl hatır sokan Türk kahvesinin faydaları kadar zararları da var! Kimine şifa kimine zarar…

Türk kahvesi kiminin vazgeçilmesi kiminin de aklına gelmeyeni… Genel olarak şifalı olarak bilinse de masum küçük fincandan beklenmedik zararlar da gelebilir. Koyu sohbetlerin olmazsa olmazı Türk kahvesi sağlık için pek çok faydaya sahip olsa da sandığınız kadar masum değil. Hatta öyle ki o kişiler tükettiğinde zehirden farkı kalmıyor! Peki Türk kahvesinin faydaları neler? Türk kahvesini kimler içmemeli? Zararları neler? Türk Kahvesi Günü'nde bu sorular merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Türk kahvesine dair detaylar…

Giriş Tarihi: 05.12.2022 15:12 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 15:12
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Dostlukları pekiştiren, araya 40 yıl hatır sokan Türk kahvesinin faydaları kadar zararları da var! Kimine şifa kimine zarar…

Sıcak sohbetlerin olmazsa olmazı Türk kahvesi sağlık açısından adeta şifa saçıyor fakat bir yandan da sandığınız kadar da masum olduğunu söylemek pek mümkün değil. Bazıları için sabahların vazgeçilmez rutini olan Türk kahvesi bazıları için ise günün yorgunluğunu atan akşamların olmazsa olmazı... Peki Türk kahvesinin faydaları ve zararları nelerdir? İşte detaylar…

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Dostlukları pekiştiren, araya 40 yıl hatır sokan Türk kahvesinin faydaları kadar zararları da var! Kimine şifa kimine zarar…

Türk kahvesinin zararlarını hiç duymuş muydunuz? Aşırı tükettiğiniz takdirde bu risklerle karşı karşıya kalabilirsiniz. İşte sandığınız kadar masum olmayan Türk kahvesinin 9 riski…

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Dostlukları pekiştiren, araya 40 yıl hatır sokan Türk kahvesinin faydaları kadar zararları da var! Kimine şifa kimine zarar…

Türk kahvesinin sağlığa birçok faydası vardır. Ciltten metabolizmaya kadar etkili olan Türk kahvesi, bazı durumlarda sağlık için zararlı olabilir. Türk kahvesi kafein miktarı fazla olduğu için tansiyon hastaları ve hamile kişiler için bir miktar tehlikeli bir içecektir. Bir fincan Türk kahvesinde yaklaşık 60 mg kafein bulunurken, bu noktada Türk kahvesi zararları yok denilemez. Kafein belirli bir miktarda tüketildiğinde yararlı olacaktır. Sınır aşıldığında ise kalp ve mide problemleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz…

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Dostlukları pekiştiren, araya 40 yıl hatır sokan Türk kahvesinin faydaları kadar zararları da var! Kimine şifa kimine zarar…

Ofiste, okulda, evde ve açık havada bir fincan Türk kahvesi keyfi yapmak istediğinizde sizlere hatırlatmamız gereken bir konu için bu yazıyı hazırladık. Türk kahvesi zararlı mı? Pek çok kişinin merak ettiği bu soruyu şimdi sizlerle kahve kokulu yazımızda cevaplandıralım. Yoğun miktarda tüketildiğinde zararlı olabilecek Türk kahvesini içerken mutlaka ölçülü şekilde tüketmeniz tavsiye edilir. Aksi halde birazdan sizlere ifade edeceğimiz zararları görebilirsiniz.

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Dostlukları pekiştiren, araya 40 yıl hatır sokan Türk kahvesinin faydaları kadar zararları da var! Kimine şifa kimine zarar…

TÜRK KAHVESİNİN ZARARLARI

İşte Türk kahvesinin az bilinen 9 zararlı etkisi

1) Tansiyon yüksekliği oluşturur:

Türk kahvesi tansiyonu yükseltir mi endişenizi gidermenin zamanı geldi. Severek tükettiğiniz Türk kahvesi, gün içinde fazla miktarda tüketildiğinde tansiyonu yükseltir ve kronik bir hale dönüştürür. Hipertansiyon riskinden uzak kalmak için kahve miktarınızı en az seviyeye indirmelisiniz. Kafein, kalp atışını yükselten bir maddedir. Kısa zaman aralıklarıyla sık sık Türk kahvesi tüketiyorsanız, ölçülü olmak için daha fazla geç kalmamalısınız.