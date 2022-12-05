Dostlukları pekiştiren, araya 40 yıl hatır sokan Türk kahvesinin faydaları kadar zararları da var! Kimine şifa kimine zarar…

Türk kahvesi kiminin vazgeçilmesi kiminin de aklına gelmeyeni… Genel olarak şifalı olarak bilinse de masum küçük fincandan beklenmedik zararlar da gelebilir. Koyu sohbetlerin olmazsa olmazı Türk kahvesi sağlık için pek çok faydaya sahip olsa da sandığınız kadar masum değil. Hatta öyle ki o kişiler tükettiğinde zehirden farkı kalmıyor! Peki Türk kahvesinin faydaları neler? Türk kahvesini kimler içmemeli? Zararları neler? Türk Kahvesi Günü'nde bu sorular merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Türk kahvesine dair detaylar…