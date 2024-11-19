Patateslerin filizlenmesi nasıl önlenir? Bu yöntem ile patatesler aylarca taze kalacak

Elmayı Nasıl Kullanmalı?

Elmanın etkisinden tam olarak faydalanmak için patateslerin arasına birkaç tane yerleştirmeniz yeterlidir. Eğer patateslerinizi büyük torbalarda ya da kaplarda saklıyorsanız, elmaları homojen bir şekilde dağıtmanız önemlidir. Böylece, tüm patatesler elmanın yaydığı etilen gazından eşit şekilde faydalanabilir.