Telefonlar mikrop saçıyor! Teknolojik aletler ve birçok yüzey nasıl temizlenmeli? Mikroplardan kurtulma yolları...

Gündelik yaşamın vazgeçilmezi haline gelen akıllı telefonlar ve tabletler, gün boyunca sürekli olarak temas halinde olduğumuz cihazlar arasında başı çekiyor. Ancak, bu cihazların yüzeylerinde bulunan bakteri miktarı şaşırtıcı olabilir. İnanması güç olsa da, bazı araştırmalara göre cep telefonlarında tuvaletin 18 katı kadar daha fazla bakteri bulunabiliyor. Bu durum, kişisel hijyenin ve cihazların temizliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor.