19 Mart 2024, Salı
Telefonlar mikrop saçıyor! Teknolojik aletler ve birçok yüzey nasıl temizlenmeli? Mikroplardan kurtulma yolları...
Günümüzde akıllı telefonlar, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak İngiltere'deki Surrey Üniversitesi Mikrobiyoloji Bölümü öğrencileri, bu vazgeçilmez cihazların yüzeylerinde beklenmedik misafirler barındırdığını keşfetti. "Akıllı telefon bakterileri" olarak adlandırılan bu mikroorganizmalar, teknoloji ile iç içe yaşamımızın bir yansıması olarak ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 19.03.2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 13:00
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