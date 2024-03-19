19 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Telefonlar mikrop saçıyor! Teknolojik aletler ve birçok yüzey nasıl temizlenmeli? Mikroplardan kurtulma yolları...

Telefonlar mikrop saçıyor! Teknolojik aletler ve birçok yüzey nasıl temizlenmeli? Mikroplardan kurtulma yolları...

Günümüzde akıllı telefonlar, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak İngiltere'deki Surrey Üniversitesi Mikrobiyoloji Bölümü öğrencileri, bu vazgeçilmez cihazların yüzeylerinde beklenmedik misafirler barındırdığını keşfetti. "Akıllı telefon bakterileri" olarak adlandırılan bu mikroorganizmalar, teknoloji ile iç içe yaşamımızın bir yansıması olarak ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 19.03.2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 13:00
  • 1
  • 6
Telefonlar mikrop saçıyor! Teknolojik aletler ve birçok yüzey nasıl temizlenmeli? Mikroplardan kurtulma yolları...

Gündelik yaşamın vazgeçilmezi haline gelen akıllı telefonlar ve tabletler, gün boyunca sürekli olarak temas halinde olduğumuz cihazlar arasında başı çekiyor. Ancak, bu cihazların yüzeylerinde bulunan bakteri miktarı şaşırtıcı olabilir. İnanması güç olsa da, bazı araştırmalara göre cep telefonlarında tuvaletin 18 katı kadar daha fazla bakteri bulunabiliyor. Bu durum, kişisel hijyenin ve cihazların temizliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor.

  • 2
  • 6
Telefonlar mikrop saçıyor! Teknolojik aletler ve birçok yüzey nasıl temizlenmeli? Mikroplardan kurtulma yolları...

Cep Telefonlarının Korkunç Gerçeği

Araştırmalar, cep telefonlarının tuvaletlerden 18 kat daha fazla bakteri barındırdığını gösteriyor. Öğrenciler, cep telefonlarını laboratuvarlarda özel bakteri üretme kaplarına yerleştirerek, 3 gün boyunca bu mikroorganizmaların gelişimini izlediler. Elde edilen sonuçlar, cep telefonlarının ne kadar kirli olabileceğine dair inanılması güç kanıtlar sundu.

  • 3
  • 6
Telefonlar mikrop saçıyor! Teknolojik aletler ve birçok yüzey nasıl temizlenmeli? Mikroplardan kurtulma yolları...

Telefonlarımız Ne Anlatıyor?

Surrey Üniversitesi'nden Doktor Simon Park, cep telefonlarının sadece iletişim aracı olmadığını, aynı zamanda kişisel izlerimizi de taşıdığını belirtiyor. Yediğimiz, içtiğimiz şeylerin yanı sıra, günlük hayatta karşılaştığımız birçok maddeyi de telefonlarımıza bulaştırıyoruz. Bu da onları mikroorganizmalar için verimli bir üreme alanı haline getiriyor.

  • 4
  • 6
Telefonlar mikrop saçıyor! Teknolojik aletler ve birçok yüzey nasıl temizlenmeli? Mikroplardan kurtulma yolları...

Zararsız Görünen Bakterilerin Tehlikeli Yüzü

Bakterilerin büyük çoğunluğu zararsız olmasına karşın, Staphylococcus aureus gibi tehlikeli türler de cep telefonlarında yaşayabiliyor.

  • 5
  • 6
Telefonlar mikrop saçıyor! Teknolojik aletler ve birçok yüzey nasıl temizlenmeli? Mikroplardan kurtulma yolları...

Bu bakteri türü, "Hastane infeksiyonları"na yol açabiliyor. Akıllı telefonların tuş ve klavyelerinin varlığı, bu cihazların daha fazla bakteri barındırmasına sebep oluyor. Bu durum, eski tip telefonların daha az kirli olabileceğini gösteriyor.