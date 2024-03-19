19 Mart 2024, Salı
Yunan adalarına "kapıda vize" ne zaman başlayacak? | Vize ve pasaport istemiyor! Bu ülkelere gitmek için Türk kimliği yeterli...
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil planlayanlar rotasını oluşturmaya başladı. Vatandaşlar tatil planı öncesi vizesiz ve pasaportsuz gidilecek yerleri de araştırıyor. Yurt dışı için tatil planı yapan Türk vatandaşları, bu yıl Yunan adalarına da "kapıda vize" uygulaması ile girebilecek. Kapıda vize uygulamasının hayata geçmesine günler kala detaylar da netleşti. Peki hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor? Türk pasaportuyla hangi ülkelere vizesiz gidilir? Pasaport ve vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte Türkiye'den vizesiz ve pasaportsuz gidilebilecek o ülkeler...
Giriş Tarihi: 19.03.2024 12:30
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