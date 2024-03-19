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Yunan adalarına "kapıda vize" ne zaman başlayacak? | Vize ve pasaport istemiyor! Bu ülkelere gitmek için Türk kimliği yeterli...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil planlayanlar rotasını oluşturmaya başladı. Vatandaşlar tatil planı öncesi vizesiz ve pasaportsuz gidilecek yerleri de araştırıyor. Yurt dışı için tatil planı yapan Türk vatandaşları, bu yıl Yunan adalarına da "kapıda vize" uygulaması ile girebilecek. Kapıda vize uygulamasının hayata geçmesine günler kala detaylar da netleşti. Peki hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor? Türk pasaportuyla hangi ülkelere vizesiz gidilir? Pasaport ve vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte Türkiye'den vizesiz ve pasaportsuz gidilebilecek o ülkeler...

Giriş Tarihi: 19.03.2024 12:30
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Yunan adalarına kapıda vize ne zaman başlayacak? | Vize ve pasaport istemiyor! Bu ülkelere gitmek için Türk kimliği yeterli...

Yunan adalarına kapı vizesi uygulamasının başlaması ile Türkiye'ye yakın 10 Yunan adasına ilgi arttı. Nisan ayı başında başlaması beklenen uygulamanın tüm yıl geçerli olması bekleniyor. Bu durum, yaz tatili planlayanlarda büyük merak konusu oldu. Yunan adalarına odaklanan tur operatörleri, kapı vizesi hakkında merak edilenlere cevap verdi. Kapıda vize ile Yunan adalarına gitmek için dikkat edilmesi gereken hususlar olduğuna dikkat çekti. Kapıda vize uygulamasının Yunan adalarına seyahat etmek isteyenler için Schengen vizesi randevusu bulma stresini azaltacağını belirterek, "Kapı vize tatil maliyetlerini de çok düşürecek" dedi.

Yunan adalarına kapıda vize uygulamasını değerlendiren ve bu süreçte dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili açıklamalarda bulunan Türk tur operatörüleri, hem Türkiye'den Yunan adalarına, hem de Yunan adalarından Türkiye'ye yaz aylarında yoğun bir geçiş olduğunu söyledi. Yetkililer, "Kapı vizesi uygulaması Türkiye'ye gelen turist sayısını da artırıyor. Yani sadece Türkiye'den adalara turist gitmiyor. Rodos ve Kos gibi adalara her gün onlarca charter uçuş ile yabancı turist iniyor. Artan feribot seferleri sayesinde bu turistler tatillerinin 1-2 gününü Türkiye'de geçirebilecek" sözlerini kaydetti.

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Yunan adalarına kapıda vize ne zaman başlayacak? | Vize ve pasaport istemiyor! Bu ülkelere gitmek için Türk kimliği yeterli...

"KAPIDA VİZE İLE TATİL MALİYETLERİ DÜŞECEK, SCHENGEN STRESİ AZALACAK"
Kapı vizesi uygulamasının Türk vatandaşlarının seyahati için önemine işaret eden yetkililer, şu bilgileri paylaştı: "Bu adım, Yunan adalarına seyahat etmek isteyenlerin Schengen vizesi randevusu bulma stresini azaltacak ve daha kolay plan yapabilmelerini sağlayacak. Kapı vize tatil maliyetlerini de çok düşürecek. Schengen ülkelerine vize randevusu bulunamadığı için vize başvuru maliyetleri çok artmış ve 200-300 avroların üzerine çıkmıştı. Kapıda vizenin yaklaşık 60 Euro civarında bir maliyetinin olması bekleniyor. Bu da yurt dışı tatilinde vize masrafından çekinen kişiler için büyük bir maddi kolaylık sağlayacak."

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Yunan adalarına kapıda vize ne zaman başlayacak? | Vize ve pasaport istemiyor! Bu ülkelere gitmek için Türk kimliği yeterli...

"YUNAN ADALARINA VİZE KALKMIYOR, İŞLEMLER KOLAYLAŞIYOR"
Yetkililer, seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının "Yunan adalarına vize kalktı" gibi bir yanılgıya düşmemesi gerektiğine dikkat çekerek, kapı vizesinin hala bir başvuru ve değerlendirme süreci gerektiren ama işlemleri çok kolaylaştıran bir uygulama olduğunu belirtti. Yetkililer, "Seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları seyahatlerini 2-3 hafta önceden planlamalı. Başvuruda en önemli kıstas bilet ve otel rezervasyonunun kesin ödenmiş olması. Ödenmemiş rezervasyonlarla yapılan başvurular ret riskini çok yükseltecektir" diye belirtti.

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Yunan adalarına kapıda vize ne zaman başlayacak? | Vize ve pasaport istemiyor! Bu ülkelere gitmek için Türk kimliği yeterli...

"KAPI VİZESİ KONTENJANINI SORGULAMAK GEREKİYOR"
Kapıda vize başvuruları için her adada günlük bir kota olduğu ve bunun çok önceden dolabileceği konusunda uyarılardan bulunan yetkililer, şunları kaydetti: "Her adanın gümrüğü, o gün kapı vizesi ile giriş yapabilecek yolcu sayısıyla ilgili bir kontenjan belirliyor. Bazı adalarda bu 200'ü geçerken, bazı adalarda 50-60 kişi ile sınırlı olabiliyor. Bu nedenle seyahat etmek isteyenlerin seyahat satın almadan önce kapı vizesi kontenjanını sorgulamaları ve hizmet alacakları seyahat acentesinin bu desteği sağlayabileceğinden emin olmaları gerekiyor."

"VİZE KAPIDA ALINMIYOR, BAŞVURU SÜRECİ VAR"
"Kapıda vize" ifadesinin kelime anlamının yanıltıcı olmaması gerektiğinin altını çizen yetkililer, "Kapıda vize aslında kapıda başvurup alınabilecek bir vize değil. Gidilecek adaya mutlaka önceden başvuru yapmak gerekiyor. Sonra evraklar gümrük kapısına teslim ediliyor. Sonuç ise seyahat günü netleşiyor" dedi. Yolculara tüm başvuru sürecine destek verdiklerini belirten Tuncer, "Tatil paketlerinden yararlanan tüm yolcularımıza kapı vizesi sürecinde destek veriyoruz ve evraklarının gümrükte doğru şekilde işleme girmesini sağlıyoruz" dedi.

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Yunan adalarına kapıda vize ne zaman başlayacak? | Vize ve pasaport istemiyor! Bu ülkelere gitmek için Türk kimliği yeterli...

"UYGULAMA TÜM YIL, VERİLEN VİZE 1 HAFTA GEÇERLİ"
Yetkililer, Covid pandemisi öncesi dönemde uygulanan kapı vizesi başvurularının sadece yaz aylarında geçerli olduğunu anımsatarak, "Yeni açıklanan kapıda vize uygulaması ile Türk turistler, Yunan adalarına tüm yıl boyunca kapı vizesi ile seyahat edebilecek. Verilen vizenin süresi başvuruda sunulan seyahat planına uygun olarak maksimum yedi gün olacak. Verilen vize ile farklı adalara geçilip geçilemeyeceği ise henüz kesinleşmedi" ifadelerini kullandı.