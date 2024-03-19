Yunan adalarına "kapıda vize" ne zaman başlayacak? | Vize ve pasaport istemiyor! Bu ülkelere gitmek için Türk kimliği yeterli...

Yunan adalarına kapı vizesi uygulamasının başlaması ile Türkiye'ye yakın 10 Yunan adasına ilgi arttı. Nisan ayı başında başlaması beklenen uygulamanın tüm yıl geçerli olması bekleniyor. Bu durum, yaz tatili planlayanlarda büyük merak konusu oldu. Yunan adalarına odaklanan tur operatörleri, kapı vizesi hakkında merak edilenlere cevap verdi. Kapıda vize ile Yunan adalarına gitmek için dikkat edilmesi gereken hususlar olduğuna dikkat çekti. Kapıda vize uygulamasının Yunan adalarına seyahat etmek isteyenler için Schengen vizesi randevusu bulma stresini azaltacağını belirterek, "Kapı vize tatil maliyetlerini de çok düşürecek" dedi.

Yunan adalarına kapıda vize uygulamasını değerlendiren ve bu süreçte dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili açıklamalarda bulunan Türk tur operatörüleri, hem Türkiye'den Yunan adalarına, hem de Yunan adalarından Türkiye'ye yaz aylarında yoğun bir geçiş olduğunu söyledi. Yetkililer, "Kapı vizesi uygulaması Türkiye'ye gelen turist sayısını da artırıyor. Yani sadece Türkiye'den adalara turist gitmiyor. Rodos ve Kos gibi adalara her gün onlarca charter uçuş ile yabancı turist iniyor. Artan feribot seferleri sayesinde bu turistler tatillerinin 1-2 gününü Türkiye'de geçirebilecek" sözlerini kaydetti.