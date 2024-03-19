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Zorlu Optik İllüzyon: Sincapların Arasındaki Fareyi 15 Saniyede Bulabilir misin?
Optik İllüzyon IQ Testi, zekanın sınırlarını sınamak için etkili bir araç olarak kullanılıyor. Bu resimde, sincap grubunun arasına gizlenmiş fareyi bulmaya çalışın. Ortalamanın üzerinde zekaya sahip kişiler, genellikle gizli fareyi 15 saniyede tespit edebilirler. Optik illüzyonlar, beynin algılama süreçlerine meydan okuyan ve şekil değiştiren görüntülerdir. Bu tür illüzyonlar, insanların görsel algılarını sınayarak zekalarını ölçme amacıyla kullanılır.