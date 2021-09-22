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Oğlunun önüne 104 yerinden bıçaklandı: 'İlk kez bıçaklanmadım ama ilk kez doğrandım'

İzmir Buca'da, 29 Ağustos 202 tarihinde dini nikahlı eşi Feyzi Duran (28) tarafından 1 yaşındaki bebeğinin dövülüp, kafasında şişe kırılan sonrasında da 104 yerinden bıçakla yaralanan Aysel Perkgün (28), yaşadığı faciayı anlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.09.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 12:33
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Oğlunun önüne 104 yerinden bıçaklandı: ’İlk kez bıçaklanmadım ama ilk kez doğrandım’

Olay, 29 Ağustos 2021 tarihinde İzmir'in Buca ilçesindeki Çamlık Mahallesi'nde yaşandı. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Feyzi Duran ile dini nikahlı eşi Aysel Perkgün arasında, evde kıskançlık sebebiyle tartışma çıktı.

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Oğlunun önüne 104 yerinden bıçaklandı: ’İlk kez bıçaklanmadım ama ilk kez doğrandım’

KAFASINDA ALKOL ŞİŞESİ KIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, 1 yaşındaki çocuğunun gözünün önünde Aysel Perkgün'ü dövüp, kafasında içki şişesi kırdı. Ardından da banyoya kilitleyerek, bıçakladı. Aysel Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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Oğlunun önüne 104 yerinden bıçaklandı: ’İlk kez bıçaklanmadım ama ilk kez doğrandım’

8'İ ÖLÜMCÜL 104 BIÇAK DARBESİ

İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Aldığı 8'i ölümcül 104 bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Aysel Perkgün, ambulansla Tepecik Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

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Oğlunun önüne 104 yerinden bıçaklandı: ’İlk kez bıçaklanmadım ama ilk kez doğrandım’

TUTUKLANDI

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Feyzi Duran ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hayati tehlikeyi atlatan, sağlık durumu iyiye giden Aysel Perkgün ve ailesi, olayın ardından bir süre Duran'ın ailesinde kalan oğlu A.D.'yi geçen 1 Eylül de geri aldı.

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Oğlunun önüne 104 yerinden bıçaklandı: ’İlk kez bıçaklanmadım ama ilk kez doğrandım’

"OLACAKLARI TAHMİN ETTİĞİM İÇİN BOYNUMU, ŞAH DAMARIMI KORUDUM"

Yaşadığı acı ve korku dolu o anları Aysel Perkgün, şöyle anlattı:

"Olay günü marketten içki alıp, eve döndük. Benden içki sofrası kurmamı istedi. Peşinden yeni kıyafet istedi. Ardından banyoya girip yıkandı. Abdest aldı. Abdest alması ilgimi çekti. 'Niye abdest alıyorsun' dedim. Cevap vermedi. Duştan çıktı, masaya oturup içkisini içmeye başladı. Çocuğum acıkmıştı. Onun masasından karnını doyurdum. Bu sırada kimse dışardan evi görmesin, diye pencerenin panjurunu kapattı. Panjuru kapatmak için eğildiğinde belinde 2 bıçak olduğunu gördüm. Evdeki bıçakları beline koymuştu. 3 yıldır evliyiz. Evlilik sürecinde sürekli şiddet gördüğüm için bana bir şey yapacağını hemen anladım. Bana, canavarca bakıyordu. 'Sana 2 şey soracağım' dedi. 'Sor' diye karşılık verince, 'Daha sonra soracağım' dedi. Zorla 2 bardak rakı içirdi. Ardından bana 'Kalk' dedi. 'Çocuk ağlıyor, önce onu susturayım' dedim. Tekrar 'Kalk' dedi. Hemen kalkmayınca bu kez yanında bulunan şişeyi başıma vurup, kırdı. Çocuğuma cam kırığı gelmesin diye üzerine kapandım. Beni zorla önce yatak odasına, sonra da 'Burada konuşmayalım' deyip, mutfak ile banyo arasındaki hole getirdi. Sonrasında banyoya soktu. Burada zemin ıslak olduğu için kayıp, düştüm. Kendimi tuvaletle duvar arasında sıkıştırdım. Olacakları tahmin ettiğim için boynumu, şah damarımı korudum" dedi.