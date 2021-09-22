22 Eylül 2021, Çarşamba
26 yıldır sedef hastalığıyla mücadele ediyor! Görenlerin kaçmasına alışamadı
Antalya Gazipaşa'da yaşayan Musa Sümbül'ün (45) hayatı 26 senedir uğraştığı sedef hastalığı sebebiyle kabusa döndü. Hemen hemen 3 sene önce Musa Sümbül'ün acılı öyküsünü haberin ardından Sümbül'e yardım gelmiş ve iyileşme görülmüştü. Evlenmek isteyen Sümbül'ün hastalığı tekrar nüksedince kabus tekrar başladı.
Giriş Tarihi: 22.09.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 12:16
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