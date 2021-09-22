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26 yıldır sedef hastalığıyla mücadele ediyor! Görenlerin kaçmasına alışamadı

Antalya Gazipaşa'da yaşayan Musa Sümbül'ün (45) hayatı 26 senedir uğraştığı sedef hastalığı sebebiyle kabusa döndü. Hemen hemen 3 sene önce Musa Sümbül'ün acılı öyküsünü haberin ardından Sümbül'e yardım gelmiş ve iyileşme görülmüştü. Evlenmek isteyen Sümbül'ün hastalığı tekrar nüksedince kabus tekrar başladı.

İHA
Giriş Tarihi: 22.09.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 12:16
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26 yıldır sedef hastalığıyla mücadele ediyor! Görenlerin kaçmasına alışamadı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ikamet eden 45 yaşındaki Musa Sümbül'ün hayatı 26 senedir mücadele ettiği sedef rahatsızlığı sebebiyle kabusa döndü

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26 yıldır sedef hastalığıyla mücadele ediyor! Görenlerin kaçmasına alışamadı

23 sene önce bir sabah uyandığında derisinde kızarıklıklar olduğunu fark eden ve hastaneye giden Sümbül, kendisine verilen ilacı kullandı fakat derisindeki kızarıklıklar durmadan attı.

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26 yıldır sedef hastalığıyla mücadele ediyor! Görenlerin kaçmasına alışamadı

ÇALIŞAMAZ HALE GELDİ

Ellerinde, kollarında, ayaklarında, kulaklarında, yüzünde ve kafa derisinde oluşan kalın ve sert tabaka, Sümbül'ü çalışamaz hale getirdi. Gitmediği yer kalmayan Sümbül'ün durumunu görerek kendisine ulaşan bir eczacı, Sümbül'ü tedavi etmek üzere Ankara'ya çağırdı. Yaklaşık 2 aylık tedavi gören Sümbül'ün tedavisinde büyük başarı elde edildi.

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26 yıldır sedef hastalığıyla mücadele ediyor! Görenlerin kaçmasına alışamadı

HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

İyileştiğini düşünen ve evlenme hayalleri kuran Sümbül'ün hayalleri yeniden suya düştü. Yıllardın mücadele ettiği amansız hastalığı geri geldi. Vücudunu yeniden saran hastalık Sümbül'ü eski kabus dolu günlerine geri döndürdü.

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26 yıldır sedef hastalığıyla mücadele ediyor! Görenlerin kaçmasına alışamadı

Tedavinin kısa süreliğine iyileşme gösterdiğini ancak sonrasında hastalığın tekrardan artarak geri geldiğini söyleyen Sümbül, vücudunu saran sedef hastalığı nedeniyle insanların kendisine iş vermediğini, görenlerin kendisinden uzaklaştığını belirtti