Tekneler karaya oturdu! Büyükçekmece Barajı'nda korkutan görüntü: Doluluk oranı yüzde 16'ya düştü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul'da barajların doluluk oranları, yüzde 22 seviyesine kadar indi. Büyükçekmece Barajı'nda ise 2020 Ocak ayında yapılan ölçümlerde yüzde 39.35 olan doluluk oranı, 2020 Aralık ayı itibariyle yüzde 16 seviyesine geriledi.