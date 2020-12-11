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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Tarihi eserler puzzle gibi birleştiriliyor
Diyarbakır'daki 3 höyükte yürütülen kazılarda M.Ö. 7 binden bugüne kadar çeşitli dönemlere ait 6 bini aşkın envarterlik ve etütlük tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı. Arkeolog, restoratör, antropolog ve sanat tarihçilerinden oluşan ekip, çok titiz şekilde temizleme, belgeleme, bütünleme, birleştirme, çizim ve fotoğraflama çalışmaları yapıyor. Onlarca parça halinde çıkarılan bazı eserler puzzle gibi birleştirilerek, binlerce yıl önceki haline getiriliyor.
Giriş Tarihi: 11.12.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 10:11
Diyarbakır'da Ambar Çayı üzerinde kurulan sulama barajından etkilenecek 3 höyükte yürütülen kazı çalışmalarında toprak altından çıkarılan tarihi eserler, çok titiz bir çalışmayla binlerce yıl önceki haline getiriliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) Ambar çayı üzerinde kurulan sulama barajından etkilenecek
"Ambar", "Kendale Hecala" ve "Gre Fılla" höyüklerinde 2018'den bu yana Diyarbakır Müze Müdürlüğü başkanlığında Kocaeli Üniversitesinden Prof. Dr. Tuba Ökse'nin bilimsel danışmanlığında kazı çalışması yürütülüyor.
Gre Fılla'da seramik öncesi neolitik çağda yerleşim olduğu, seramikli neolitik çağda yerleşim Kendale Hecala ve Ambar Höyük'e kaydığı, orta çağda Ambar Höyük'ün kalın taş duvarlı büyük yapıları olan merkezi yerleşim, Kendale Hecala'nın mevsimlik yerleşim ve Gre Fılla'nın da mezarlık olarak işlev gördüğü öğrenildi.
Bu yıl sona eren kazı çalışmasının ardından çıkarılan eserlerin bulunduğu kazı evinde çalışma gerçekleştiriliyor.
Kazılarda, şimdiye kadar M.Ö. 7 binden bugüne kadar 6 bini aşkın envarterlik ve etütlük tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı. Kazı çalışması gelecek yıl da sürecek.