Tarihi eserler puzzle gibi birleştiriliyor

Diyarbakır'daki 3 höyükte yürütülen kazılarda M.Ö. 7 binden bugüne kadar çeşitli dönemlere ait 6 bini aşkın envarterlik ve etütlük tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı. Arkeolog, restoratör, antropolog ve sanat tarihçilerinden oluşan ekip, çok titiz şekilde temizleme, belgeleme, bütünleme, birleştirme, çizim ve fotoğraflama çalışmaları yapıyor. Onlarca parça halinde çıkarılan bazı eserler puzzle gibi birleştirilerek, binlerce yıl önceki haline getiriliyor.