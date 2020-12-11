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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Cuma namazı iptal edildi mi? Cuma namazı kılınacak mı? 65 yaş üstü 20 yaş altı cuma namazı yasak var mı? Son dakika: Cuma namazı iptal edildi mi? Cuma namazı kılınacak mı? 65 yaş üstü 20 yaş altı cuma namazı yasak var mı? Son dakika... Cuma namazı kılınacak mı? Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir takım önlemler alınmıştı. Hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise tam gün olarak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. En çok merak edilenlerden biri de, cuma namazının kılınıp kılınmayacağı oldu. Peki, Cuma namazı iptal edildi mi? Cuma namazı kılınacak mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için cuma namazı yasak var mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler... Giriş Tarihi: 11.12.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 09:51
Son dakika... Cuma namazı kılınacak mı? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle yurt genelinde bazı tedbirler hayata geçirildi. Bazı mekanların faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilirken, diğer mekanlara saat kısıtlaması getirildi. En çok merak edilenlerden biri de mübarek cuma gününe özel kılınan cuma namazı oldu. Peki, Cuma namazı iptal edildi mi? Cuma namazı kılınacak mı? 65 yaş üstü 20 yaş altı cuma namazı yasak var mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR CUMA NAMAZI KILINACAK MI?
Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında camilere bir kısıtlama getirilmedi. Cuma namazı koronavirüs tedbirleri kapsamında kılınmaya devam edecek.
20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ CUMA NAMAZINA GİDEBİLECEK Mİ?
Cuma namazı kılmak isteyenler için İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma saati cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındakilerin sokağa çıkış saati ise cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecek.
BUGÜN YAĞMUR DUASI YAPILACAK
Diyanet İşleri Başkanlığınca, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle bugün cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılacak.
Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okunacak.
Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapılacağı hutbede, cuma namazının farzından sonra yağmur duası edilecek.
CUMA NAMAZI KAÇ REKAT
4 rekat cumanın ilk sünneti,
2 rekat cumanın farzı, 4 rekat cumanın son sünneti, 4 rekat Zuhri ahir, 2 rekat vaktin son sünneti.