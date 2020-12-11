Son dakika: Cuma namazı iptal edildi mi? Cuma namazı kılınacak mı? 65 yaş üstü 20 yaş altı cuma namazı yasak var mı?

Son dakika... Cuma namazı kılınacak mı? Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir takım önlemler alınmıştı. Hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise tam gün olarak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. En çok merak edilenlerden biri de, cuma namazının kılınıp kılınmayacağı oldu. Peki, Cuma namazı iptal edildi mi? Cuma namazı kılınacak mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için cuma namazı yasak var mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 09:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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