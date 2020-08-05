Tekirdağ'ın tatil beldesinde 500 ton çöp toplandı: 'Çocuk bezlerini kuma gömmesinler'

Çocuk bezlerini kuma gömmesinler, etrafı kirletmesinler; buyursunlar, gelsinler başımızın üstünde yerleri var. Sıkıntılı durum çıkmasın. Denize girenler çok açılmasınlar, denize girip boğulan kardeşlerimiz var. Bizi, personelimizi, zabıtamızı, jandarmamızı, can kurtaranlarımızı dinlesinler. Biz bunları kendilerinden rica ediyoruz. Bizim 34 kilometre sahil şeridimizin var. Tabi ki bunun yanında Marmara Ereğlisi'nin tarihi çok eski, tarihi birçok yeri var."