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Tekirdağ'ın tatil beldesinde 500 ton çöp toplandı: 'Çocuk bezlerini kuma gömmesinler'
Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde belediye ekipleri, 4 günlük bayram tatili sonrası yaklaşık 500 ton çöp topladı. Belediye Başkanı Hikmet Ata, bayramda 500 bin kişiyi ağırladıklarını belirterek, "Çocuk bezlerini kuma gömmesinler, etrafı kirletmesinler; buyursunlar, gelsinler başımızın üstünde yerleri var" dedi.
Giriş Tarihi: 05.08.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 10:50
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