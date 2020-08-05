ANA SAYFA
Van Gölü'nde yeni sırlar ortaya çıkıyor! 62 yıl sonra ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nde 3 yıl önce bulunan batık Rus şilebinin içi ilk kez görüntülendi. 1914 yılında Van'ın işgali sırasında Ruslar tarafından yaptırılan 3 Rus şilebinden birisi olan yük gemisi, Ruslar'ın Van'dan çekilmesinin ardından gölde ticari amaçla kullanılırken 1958'de batmıştı. Dalış Eğitmeni ve rehber Serkan Ök, 6 kişilik ekiple birlikte dalış yaptıkları Van Gölü'nde Rus şilebinin içini görüntülediklerini ve o döneme ait birçok eşyanın görüldüğünü söyledi.
Giriş Tarihi: 05.08.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 10:27
- 1
- 30
- 2
- 30
- 3
- 30
- 4
- 30
- 5
- 30