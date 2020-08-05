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Van Gölü'nde yeni sırlar ortaya çıkıyor! 62 yıl sonra ilk kez görüntülendi

Van Gölü'nde 3 yıl önce bulunan batık Rus şilebinin içi ilk kez görüntülendi. 1914 yılında Van'ın işgali sırasında Ruslar tarafından yaptırılan 3 Rus şilebinden birisi olan yük gemisi, Ruslar'ın Van'dan çekilmesinin ardından gölde ticari amaçla kullanılırken 1958'de batmıştı. Dalış Eğitmeni ve rehber Serkan Ök, 6 kişilik ekiple birlikte dalış yaptıkları Van Gölü'nde Rus şilebinin içini görüntülediklerini ve o döneme ait birçok eşyanın görüldüğünü söyledi.

Giriş Tarihi: 05.08.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 10:27
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Van Gölü'nde yeni sırlar ortaya çıkıyor! 62 yıl sonra ilk kez görüntülendi

Türkiye'nin en büyük gölü olan ve 600 bin yıllık geçmişe sahip Van Gölü'nde yapılan araştırmalar kapsamında yeni sırlar ortaya çıkarılıyor.

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Van Gölü'nde yeni sırlar ortaya çıkıyor! 62 yıl sonra ilk kez görüntülendi

Dünyanın en büyük mikrobiyalitlerinin ortaya çıkarıldığı Van Gölü'nde 3 yıl önce bulunan Rus şilebi büyük heyecan yaratmıştı.

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Van Gölü'nde yeni sırlar ortaya çıkıyor! 62 yıl sonra ilk kez görüntülendi

1914'te Van'ın Ruslar tarafından işgalinin ardından yaptırılan ve göl üzerinde taşımacılık ulaşım cephane sevkiyatı için kullanılan 3 Rus şilebinden biri olan yük gemisi, Rusların şehirden çekilmesinin ardından ticari amaçla kullanılırken 1958 yılında battı.

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Van Gölü'nde yeni sırlar ortaya çıkıyor! 62 yıl sonra ilk kez görüntülendi

Reşadiye kıyılarında fırtına sebebiyle batan şilebin sol tarafından yara aldığı tespit edildi. İnsan kaybının olmadığı kazada 60 kadar koyun telef öldü.

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Van Gölü'nde yeni sırlar ortaya çıkıyor! 62 yıl sonra ilk kez görüntülendi

Üzerinde 'Akdamar' yazan 40 metre uzunluğundaki Rus batığının kaptan köşkü dahil tüm ahşap donanımı aradan geçen uzun yıllara rağmen halen yerinde duruyor.