Müge Anlı’da işlenen Duygu Çelikten cinayetinde kan donduran itiraf! Vahşice öldürüp ormana atmıştı…

2 çocuk annesi Duygu Çelikten 6 Eylül günü Antalya'da şüpheli şekilde ortadan kaybolmuştu. 30 yaşındaki Duygu'nun şüpheli kaybı sonrası kardeşi Anıl Çelikten ve annesi Leyla Çelikten Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Duygu'nun karşı dairesinde Veli isimli bir şahsın yaşadığını ve bu şahsın Duygu'yu 'Benimle kaçmazsan seni ve aileni öldürürüm' diye tehdit ettiğini iddia etmişti. Duygu'nun cansız bedeninin ormanlık alanda bulunmasının ardından kayıplara karışan Veli Ünder'i arama çalışmaları sonuç verdi. Vahşi şekilde katledilen Duygu Çelikten olayında beklenen cinayet itirafı geldi.