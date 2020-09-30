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Müge Anlı’da işlenen Duygu Çelikten cinayetinde kan donduran itiraf! Vahşice öldürüp ormana atmıştı…

2 çocuk annesi Duygu Çelikten 6 Eylül günü Antalya'da şüpheli şekilde ortadan kaybolmuştu. 30 yaşındaki Duygu'nun şüpheli kaybı sonrası kardeşi Anıl Çelikten ve annesi Leyla Çelikten Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Duygu'nun karşı dairesinde Veli isimli bir şahsın yaşadığını ve bu şahsın Duygu'yu 'Benimle kaçmazsan seni ve aileni öldürürüm' diye tehdit ettiğini iddia etmişti. Duygu'nun cansız bedeninin ormanlık alanda bulunmasının ardından kayıplara karışan Veli Ünder'i arama çalışmaları sonuç verdi. Vahşi şekilde katledilen Duygu Çelikten olayında beklenen cinayet itirafı geldi.

Giriş Tarihi: 30.09.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 13:38
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Müge Anlı’da işlenen Duygu Çelikten cinayetinde kan donduran itiraf! Vahşice öldürüp ormana atmıştı…

Antalya Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 13 gün önce evden ayrıldı. İddiaya göre kent merkezine gelen Duygu Çelikten'i, sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ünder, annesinin hastanede olduğunu belirterek otomobiline aldı ve ikiliden daha sonra haber alınamadı. Genç kadının ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelerek kızlarını aramaya başladı.

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Müge Anlı’da işlenen Duygu Çelikten cinayetinde kan donduran itiraf! Vahşice öldürüp ormana atmıştı…

BAŞI KESİLMİŞ OLARAK CESEDİNE ULAŞILMIŞTI

Daha sonra genç kadından korkunç bir haber gelmiş, olayla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü, 2 çocuk annesi kadının cesedini, Kepez ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulmuştu.

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Müge Anlı’da işlenen Duygu Çelikten cinayetinde kan donduran itiraf! Vahşice öldürüp ormana atmıştı…

Üzeri taşla kapatılan, 30 santimetre derine gömülen Duygu Çelikten'in vücudunda yapılan ilk incelemede, sırtında ve göğsünde derin bıçak izlerine rastlandığı, başının ise vücudundan ayrıldığı belirlenmişti.

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Müge Anlı’da işlenen Duygu Çelikten cinayetinde kan donduran itiraf! Vahşice öldürüp ormana atmıştı…

"KÜFÜR VE HAKARET ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te adalet çağrısı yapan annenin feryatlarına sessiz kalmayan emniyet ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Müge Anlı’da işlenen Duygu Çelikten cinayetinde kan donduran itiraf! Vahşice öldürüp ormana atmıştı…

Polis, cinayetin tek şüphelisi ve kadının sevgilisi olduğu iddia edilen Veli Ünver'i yakalamak için çalışma başlattı. Aradan geçen 10 günün sonunda katil zanlısı olarak şüphelenilen Veli Ünver dün akşam saatlerinde ormanlık bir alanda saklanırken yakalandı.