Tedbirler artırıldı! Corona virüs gölgesinde ilk çay hasadı!

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon aile tarafından yapılan yaş çay üretimi bugün başladı. Çay bahçelerine maske takarak giren üreticiler, koronavirüs tedbirleri ile ilk çay hasadını yaptı. Büyükşehirlerden gelecek, sayıları 20 bini aşan çay üreticileri de bu gece yarısından itibaren kente girmeye başlayacak.

Giriş Tarihi: 19.05.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 09:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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