Misafirinizi çatır çatır çatlatacak köfte tarifi! Yedikçe kıskanacak, hem basit hem enfes

Baharatları ve isteğe bağlı olarak tuzu ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice yoğurun, kıyma harcının malzemelerle homojen bir şekilde karışmasını sağlayın.

Köfte harcından küçük parçalar alarak avuç içinde yuvarlayın ve şekil verin.

Tüm köfteleri bu şekilde hazırlayın ve bir tabağa dizin.

Köfteleri önceden ısıtılmış ızgarada veya tavada pişirin. Pişirme işlemi sırasında köftelerin suyunu salıp, üzeri kızarana kadar çevirerek pişirin.

Sıcak servis yapın ve yanında yoğurt veya salata ile sunun.

