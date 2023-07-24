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Misafirinizi çatır çatır çatlatacak köfte tarifi! Yedikçe kıskanacak, hem basit hem enfes

Bu köfte tarifiyle yiyen herkesi çatır çatır çatlatacaksınız. Köfte, Türk mutfağının en önemli lezzetlerinden birisidir. Oldukça basit ve pratik gibi görünse de püf noktalarını bilmezseniz kuru ve tatsız bir köfte elde edebilirisiniz. Sizin için hazırladığımız tarif sayesinde içi sulu, damakları çatlatan tabağınız, sofranızın başyıldızı olacak. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.07.2023 18:06
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Misafirinizi çatır çatır çatlatacak köfte tarifi! Yedikçe kıskanacak, hem basit hem enfes

Basit gibi görünen ama ustalık gerektiren köfte tarifiyle misafirlerinizi şaşırtın. Yiyenin hayran kalacağı bu lezzet şöleni sofralarınızı şenlendirecek. İşte Yedikçe kıskanacak, hem basit hem enfes tarif...

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Misafirinizi çatır çatır çatlatacak köfte tarifi! Yedikçe kıskanacak, hem basit hem enfes

Türk mutfağının vazgeçilmezi, damakları şenlendiren köfte tarifini sizinle paylaşıyoruz. Bu lezzetli tarifle yemek masanızda herkesi çatır çatır çatlatacaksınız. Köftenin sırrı, püf noktalarını bilmekte gizli. İşte, içi sulu ve enfes bir lezzete sahip köfte tarifi:

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Misafirinizi çatır çatır çatlatacak köfte tarifi! Yedikçe kıskanacak, hem basit hem enfes

Malzemeler:

500 gr dana kıyma
1 orta boy soğan
2 diş sarımsak
1 yumurta
1 yemek kaşığı galeta unu veya ekmek kırıntısı
Yarım demet maydanoz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı pul biber
Tuz (isteğe bağlı)

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Misafirinizi çatır çatır çatlatacak köfte tarifi! Yedikçe kıskanacak, hem basit hem enfes

Yapılışı:

Soğanı rendeleyin ve suyunu sıkın. Sarımsakları rendeleyin veya ezin.
Maydanozu ince ince kıyın.
Bir kaba dana kıymayı alın, üzerine rendelenmiş soğan, sarımsak ve kıyılmış maydanozu ekleyin.
Yumurtayı kıymaya kırın ve galeta unu veya ekmek kırıntısını ekleyin.

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Misafirinizi çatır çatır çatlatacak köfte tarifi! Yedikçe kıskanacak, hem basit hem enfes

Baharatları ve isteğe bağlı olarak tuzu ekleyin.
Tüm malzemeleri iyice yoğurun, kıyma harcının malzemelerle homojen bir şekilde karışmasını sağlayın.
Köfte harcından küçük parçalar alarak avuç içinde yuvarlayın ve şekil verin.
Tüm köfteleri bu şekilde hazırlayın ve bir tabağa dizin.
Köfteleri önceden ısıtılmış ızgarada veya tavada pişirin. Pişirme işlemi sırasında köftelerin suyunu salıp, üzeri kızarana kadar çevirerek pişirin.
Sıcak servis yapın ve yanında yoğurt veya salata ile sunun.