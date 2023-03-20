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Haberler Galeri TCKN ezberleme şeklin sayısal, müzikal, sosyal zekanı gösteriyor! 2+2+2+2+2+1 ila 2+2+2+2+3 kombinasyonuna bakıp yeteneğinizi keşfedin!

TCKN ezberleme şeklin sayısal, müzikal, sosyal zekanı gösteriyor! 2+2+2+2+2+1 ila 2+2+2+2+3 kombinasyonuna bakıp yeteneğinizi keşfedin!

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı numaranı ezber şeklin zeka türünü ortaya çıkarıyor. Şu ana kadar kategori edilen toplam 8 zeka türü bulunmaktadır. Kimimiz müzikal bir zekaya sahipken kimimiz daha sportif ya da mantıksal olabiliyor. Aslında yatkınlıklarımız bir nevi yeteneklerimize da rehber oluyor. 2+2+2+2+2+1 ya da 2+2+2+2+3 gibi ezber kombinasyonunuza bakıp siz de zeka türünüzü öğrenebilirsiniz.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2023 13:10
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TCKN ezberleme şeklin sayısal, müzikal, sosyal zekanı gösteriyor! 2+2+2+2+2+1 ila 2+2+2+2+3 kombinasyonuna bakıp yeteneğinizi keşfedin!

Her birimiz farklı zeka türlerine sahibiz. Toplamda 8 farklı zeka türü bulunmaktadır. Bunları anlamanın birbirinden farklı yolu bulunsa da yöntemlerden biri de ezber şeklimiz. TCKN ezberleme şeklimiz yeterli bir veri olmasa da zeka türümüz hakkında fikir sahibi olmamızı sağlayabilir. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TCKN ezberleme şeklin sayısal, müzikal, sosyal zekanı gösteriyor! 2+2+2+2+2+1 ila 2+2+2+2+3 kombinasyonuna bakıp yeteneğinizi keşfedin!

T.C. kimlik ezberleme aktivitesi, bellek ve dikkat becerilerinin gelişimine yardımcı olabiliyor. Ancak zeka seviyesi hakkında kesin bir bilgi sağlamaz.

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TCKN ezberleme şeklin sayısal, müzikal, sosyal zekanı gösteriyor! 2+2+2+2+2+1 ila 2+2+2+2+3 kombinasyonuna bakıp yeteneğinizi keşfedin!

Zeka, farklı alanlarda ve farklı şekillerde ortaya çıkabilen bir dizi yeteneği ifade ediyor.

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TCKN ezberleme şeklin sayısal, müzikal, sosyal zekanı gösteriyor! 2+2+2+2+2+1 ila 2+2+2+2+3 kombinasyonuna bakıp yeteneğinizi keşfedin!

Zihinde 8 farklı zeka türü bulunmaktadır ve T.C. Kimlik Numarasının ezberlenme şekli de büyük önem taşır.

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TCKN ezberleme şeklin sayısal, müzikal, sosyal zekanı gösteriyor! 2+2+2+2+2+1 ila 2+2+2+2+3 kombinasyonuna bakıp yeteneğinizi keşfedin!

Bir devlet dairesine, hastaneye veya kargo firmasına gittiğinizde istenen T.C. Kimlik Numarasını ezbere söylerken kullanılan ezberleme yöntemi, kişinin hangi zeka türüne sahip olduğunu ortaya çıkarabilir.