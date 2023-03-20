TCKN ezberleme şeklin sayısal, müzikal, sosyal zekanı gösteriyor! 2+2+2+2+2+1 ila 2+2+2+2+3 kombinasyonuna bakıp yeteneğinizi keşfedin!

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı numaranı ezber şeklin zeka türünü ortaya çıkarıyor. Şu ana kadar kategori edilen toplam 8 zeka türü bulunmaktadır. Kimimiz müzikal bir zekaya sahipken kimimiz daha sportif ya da mantıksal olabiliyor. Aslında yatkınlıklarımız bir nevi yeteneklerimize da rehber oluyor. 2+2+2+2+2+1 ya da 2+2+2+2+3 gibi ezber kombinasyonunuza bakıp siz de zeka türünüzü öğrenebilirsiniz.