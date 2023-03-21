En anlamlı DUALI resimli, GİF'Lİ, Kısa, Uzun, Mübarek Ramazan ayı mesajları ve sözleri! RAMAZAN MESAJLARI 2023!

Yılın en bereketli ayı olan Ramazan ayının gelmesiyle bilirkte, Ramazan mesajları araştırılıyor. Bu yıl 23 Mart tarihinde idrak edilmeye başlanacak olan Ramazan ayının gelişini binlerce kişi, sevdikleri ve çevresiyle beraber kutlayacak. Bizde sizler için sevdiklerinize, eşe, dosta gönderebileceğiniz en anlamlı, dualı, ayetli Ramazan mesajlarını ve sözlerini derledik.

Giriş Tarihi: 21.03.2023 14:41 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 14:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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