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Hatay yine sular altında kaldı! Uzman isimden kritik açıklama: 101 metreye ulaştı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte felaketten etkilenen illerin başında gelen Hatay'da sokaklar zaman zaman sular altında kalmaya devam ediyor. Kıyı şeridinin 100 metreden 101 metreye ulaştığını açıklayan Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, "İskenderun Sahili'nin kıyısını yüksek taşlar, dalgakıranlar ile yükseltmemiz lazım" dedi.
Giriş Tarihi: 20.03.2023 10:23Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 10:44