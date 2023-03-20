Hatay yine sular altında kaldı! Uzman isimden kritik açıklama: 101 metreye ulaştı

Defne, Samandağ merkezli bu depremin ardından kıyının denize doğru biraz daha yayıldığını ve çöktüğünü gördük. Bu nedenle bölge biraz daha çöktü, bu sefer gerçekten limandan içeriye su girişi oldu. Balıkçı barınağı ciddi olarak çöktü. Eskiden orada denizcilere yol gösteren çakarlar vardı.