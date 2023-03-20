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Hatay yine sular altında kaldı! Uzman isimden kritik açıklama: 101 metreye ulaştı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte felaketten etkilenen illerin başında gelen Hatay'da sokaklar zaman zaman sular altında kalmaya devam ediyor. Kıyı şeridinin 100 metreden 101 metreye ulaştığını açıklayan Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, "İskenderun Sahili'nin kıyısını yüksek taşlar, dalgakıranlar ile yükseltmemiz lazım" dedi.

Giriş Tarihi: 20.03.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 10:44
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Hatay yine sular altıdna kaldı! Uzman isimden kritik açıklama: 101 metreye ulaştı

Depremlerin ardından TÜBİTAK, üniversitelere bölgede proje çalışmaları yapılması çağrısı yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden 8 araştırmacı, Pazarcık depremi yüzey kırığı araştırması, Doğu Anadolu fay zonu, depremlerin fay parametreleri ve bölgedeki etkilerinin araştırılması ve Kahramanmaraş-Pazarcık ve Elbistan depremlerinde oluşan geoteknik ve yapısal hasarlara ait bulgularla ilgili projeler kapsamında, araştırma yapmak için deprem bölgesine gitti.

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Hatay yine sular altıdna kaldı! Uzman isimden kritik açıklama: 101 metreye ulaştı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk ise İskenderun ve Samandağ'da araştırmasını tamamladı. Prof. Dr. Öztürk, 20 Şubat'ta Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından İskenderun Sahili'ni incelemek için deprem bölgesine gitti.

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Hatay yine sular altıdna kaldı! Uzman isimden kritik açıklama: 101 metreye ulaştı

Bir buçuk metreye yakın çökme, yaklaşık 1 metre oturma tespit edildi. Prof. Dr. Öztürk, İskenderun Sahili'nin kıyılarının yüksek taşlar ve dalgakıranlar ile yükseltildiğini belirterek uyarı yaptı.

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Hatay yine sular altıdna kaldı! Uzman isimden kritik açıklama: 101 metreye ulaştı

"BİR BUÇUK METREYE YAKIN ÇÖKME GÖZÜKÜYOR"

İkinci kez İskenderun Sahili'nde incelemelerde bulunan Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, "İlk kez gittiğimiz zaman geniş bir arazi çalıştık. İkinci kez gittiğimizde İskenderun kıyılarını inceledik. Araştırmamız sürüyor çünkü yeni bir gelişme oldu. İskenderun'da 6.4'lük depremin ardından kıyılar çok etkilendi.

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Hatay yine sular altıdna kaldı! Uzman isimden kritik açıklama: 101 metreye ulaştı

Defne, Samandağ merkezli bu depremin ardından kıyının denize doğru biraz daha yayıldığını ve çöktüğünü gördük. Bu nedenle bölge biraz daha çöktü, bu sefer gerçekten limandan içeriye su girişi oldu. Balıkçı barınağı ciddi olarak çöktü. Eskiden orada denizcilere yol gösteren çakarlar vardı.