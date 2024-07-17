Tavuk çiftliğinde kan donduran ölüm! İYİ Partili isim her yerde aranıyor
Malatya Battalgazi'de bulunan bir tavuk çiftliğinde yaşanan alacak-verecek tartışmasında kan aktı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, polis çiftliğin sahibi olduğu öğrenilen İYİ Parti eski İl Başkanı Hakan Yılmaz'ı arama çalışması başlattı.
ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024
12:47
Güncelleme: 17.07.2024
13:27
Malatya'da bir tavuk çiftliğinde yaşanan alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Polis cinayet şüphelisi olarak İYİ Parti Malatya eski il başkanını arıyor.
ALACAK VERECEK MESELESİNDE KAN AKTI Olay, 09.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde yaşandı. İddiaya göre, çiftliğin sahibi olduğu öğrenilen İYİ Parti eski il başkanı Hakan Yılmaz ile tavuk çiftliğini kiraya verdiği Eyüp İshakoğlu (33) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
İYİ PARTİLİ İSİM KAÇTI Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Eyüp İshakoğlu açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybederken cinayeti işlediği belirtilen Hakan Yılmaz ise aracıyla olay yerinden kaçtı.
HER YERDE ARANIYOR Bölgede inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan bulurken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Kaçan zanlının yakalanması için başlatılan başlatılan çalışmalar sürüyor.