Tavuk çiftliğinde kan donduran ölüm! İYİ Partili isim her yerde aranıyor

ALACAK VERECEK MESELESİNDE KAN AKTI

Olay, 09.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde yaşandı. İddiaya göre, çiftliğin sahibi olduğu öğrenilen İYİ Parti eski il başkanı Hakan Yılmaz ile tavuk çiftliğini kiraya verdiği Eyüp İshakoğlu (33) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.