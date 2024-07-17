Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektriğe kapılıp can vermişti! İzmir'deki skandal olayda gözler bilirkişi raporunda
İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayın yankıları sürerken, hazırlanan ön raporda İZSU ve GDZ Elektrik firmalarının ihmallerine yer verilmişti. Tıp öğrencisi Özge Ceren Deniz ve arkadaşı İnanç Öktemay'ın öldüğü olayla ilgili savcılık soruşturması kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu için hazırlıklar tamamlandı. Rapor hazırlandıktan sonra savcılığa sunulacak.
ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024
13:00
Güncelleme: 17.07.2024
13:21
Türkiye'nin yüreğini yakan facia 12 Temmuz'da akşam saatlerinde İzmir'de yaşandı. Bir anda bastıran sağanak yağış nedeniyle kent merkezi Bayraklı ve Konak ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı.
Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan, amatör müzisyen İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı.
Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamlarını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz Osmaniye'de toprağa verildi.
GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi'nden yapılan açıklamada ise yetkili kurumlar tarafından yürütülen olay yeri incelemeleri tamamlandığı belirtilerek,
"Olayın geçtiği bölgeye dair son 6 aydır kurumumuza CİMER, Çağrı Merkezi, sosyal medya dahil olmak üzere tüm kanallardan gelen talepler incelenmiş ancak herhangi bir şikayet kaydı olmadığı tespit edilmiştir.
Bölge sakinlerinin konuşmalarında uzun süredir iletildiği söylenen şikayetler, doğrudan sorumlu olan diğer kurumlara yapılmıştır. Öte yandan, 9 Ocak tarihinde bölgeden farklı bir şebeke unsuruna ilişkin arıza kaydı alınmış ve ekipler tarafından sorun çözülerek kayıt kapatılmıştır" denildi. Bilirkişinin hazırladığı ön raporda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU ile GDZ Elektrik firmasının ihmallerinin olduğu ifade edildi.
4 ŞÜPHELİ ARANIYOR İzmir'de sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 31'i yakalandı.