17 Temmuz 2024, Çarşamba
İstanbul kavruluyor! Megakent'te yaşayanlar için "dışarıya çıkmayın" uyarısı!
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, sıcak hava yurdun dört bir yanında etkili oluyor. Megakent İstanbul'da yaşayanlar için AKOM'dan önemli bir çağrı geldi. Kavurucu sıcakların etkisi altında zor günler geçiren İstanbul'da o saatlerde dışarıya çıkılmaması uyarısı verildi. Ayırca raporlara göre; Haziran ayı verilerine göre Türkiye son 23 yılın en düşük yağışlı ayını geride bıraktı.
Giriş: 17.07.2024 11:05 Güncelleme: 17.07.2024 11:17
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