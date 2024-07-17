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İstanbul kavruluyor! Megakent'te yaşayanlar için "dışarıya çıkmayın" uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, sıcak hava yurdun dört bir yanında etkili oluyor. Megakent İstanbul'da yaşayanlar için AKOM'dan önemli bir çağrı geldi. Kavurucu sıcakların etkisi altında zor günler geçiren İstanbul'da o saatlerde dışarıya çıkılmaması uyarısı verildi. Ayırca raporlara göre; Haziran ayı verilerine göre Türkiye son 23 yılın en düşük yağışlı ayını geride bıraktı.

ahaber.com.tr AA
Giriş: 17.07.2024 11:05 Güncelleme: 17.07.2024 11:17
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İstanbul kavruluyor! Megakent’te yaşayanlar için dışarıya çıkmayın uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre, bu hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 3-7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle İstanbul'da sıcaklıkların nemle birlikte kavuracak boyutlara ulaşması bekleniyor.
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İstanbul kavruluyor! Megakent’te yaşayanlar için dışarıya çıkmayın uyarısı!

İSTANBUL İÇİN SICAKLIK UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hava sıcaklığının hafta boyunca 33-36 derece aralığında seyredeceğini bildirdi.

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İstanbul kavruluyor! Megakent’te yaşayanlar için dışarıya çıkmayın uyarısı!
AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da yeni hafta boyunca sıcaklığın 33-36 derece aralığında seyretmesinin, rüzgarın ise poyraz (kuzey-doğu) yönünden çoğunlukla orta kuvvette, aralıklarla sert şekilde esmesinin beklendiği belirtildi.
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İstanbul kavruluyor! Megakent’te yaşayanlar için dışarıya çıkmayın uyarısı!

O SAATLERE DİKKAT!
Özellikle güneşin dik açıyla geldiği 10.00 ila 16.00 saatleri arasında dışarıda fazla zaman geçirilmemesi, bol sıvı tüketilmesi, mevsim koşullarına uygun, ince ve pamuklu kıyafetler tercih edilmesi uyarısı yapılan açıklamada, başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlıkları olanların, sağlıkları açısından aşırı sıcağın etkili olduğu öğle saatlerinde güneşli ortamda bulunmamaları tavsiye edildi.

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İstanbul kavruluyor! Megakent’te yaşayanlar için dışarıya çıkmayın uyarısı!

Açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklığının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA DURUMU TAHMİNİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan, Bolu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.