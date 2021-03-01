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Tavşan deliği sandılar ama gerçek çok farklı çıktı! İçerisini görünce...

Tavşan deliği sanılan yer öyle bir yer çıktı ki görenler gözlerine inanamadı. Dışarıdan bakıldığında tavşanların yuva için açtığı delik gibi görünüyor olsa da aslında içine girildiğinde dev bir mağara var. Tavşan deliği boyutundaki bu küçük delik 700 yıllı gizli yeraltı sığınağına ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 01.03.2021 14:49 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 14:49
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Tavşan deliği sandılar ama gerçek çok farklı çıktı! İçerisini görünce...

Dışarıdan bakıldığında tavşanların açtığı delikler gibi görünüyor olsa da aslında içine girildiğinde dev bir mağara var. Tavşan deliği boyutundaki bu küçük delik 700 yıllık gizli yeraltı sığınağı The Caynton Mağarası'nın girişi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tavşan deliği sandılar ama gerçek çok farklı çıktı! İçerisini görünce...

Minik bir tavşan deliği gibi görünen delik, aslında beklenmedik bir manzaraya açılan kapı.

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Tavşan deliği sandılar ama gerçek çok farklı çıktı! İçerisini görünce...

Tıpkı Alice'in sihirli bir harikalar diyarına geçtiği tünel gibi... İşte İngiltere'nin Shropshire kentinde yer alan gizemli mağara The Caynton Mağarası...

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Tavşan deliği sandılar ama gerçek çok farklı çıktı! İçerisini görünce...
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Tavşan deliği sandılar ama gerçek çok farklı çıktı! İçerisini görünce...
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