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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Doktor hasta yakınına saldırdı! Skandal görüntüler! İşte o anlar Son dakika: Doktor hasta yakınına saldırdı! Skandal görüntüler! İşte o anlar İzmir'de, çocuğunu tedavi için götürdüğü Prof. Dr. Hasan Yüksel'e 3 aylık tedavi sürecinin işe yaramadığını ve yeni bir tedavi uygulanmasını istediğini söyleyen aile, doktorun saldırısına uğradı. O anları kaydeden baba, görüntüleri sosyal medyada paylaştı, saldırgan doktora tepki yağdı. Giriş Tarihi: 01.03.2021 15:44 İzmir'in Bornova ilçesinde bir aile, Prof. Dr. Hasan Yüksel'in kliniğine çocuklarını götürdü. Hasta yakınları, klinikte devam eden 3 aylık tedavi sürecinin işe yaramadığını ve yeni bir tedavi uygulanmasını istedi. GALERİ DEVAM EDİYOR HASTA YAKINLARINA SALDIRDI
Hasta yakınlarının iddiasına göre bu isteğe sinirlenen doktor kendilerine küfrederek saldırdı. Saldırıya uğrayan hasta yakınları o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Daha sonra görüntüler sosyal medya platformlarında yayınlandı.
Bir YouTube kanalında yayınlanan görüntülerle birlikte,"Merhaba, bugün Prof. Dr. adlı çocuk alerji doktorunun İzmir / Bornova ilçesindeki özel kliniğine, 3 ay boyunca devam ettiğimiz tedavi sürecinin bir yenisi gerçekleştirmek için gittik. 3 ay boyunca uygulanan yöntemlerin işe yaramadığını, farklı tedavi yollarının bulunması gerektiğini söylediğimizde bağırarak küfür etti. O anları videoya almak istediğimizde yaralamaya teşebbüs edip darp etti, boğazımı sıktı. Aynı zamanda Celal Bayar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan bu doktorun bize yaptıklarını yayınlamanızı rica ediyoruz. Zira bugün itibariyle kendisi hakkında hukuki yollarla hakkımızı aramaya başladık. Böyle doktorlar istemiyoruz!" açıklaması yapıldı. Yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. HASAN YÜKSEL DE AÇIKLAMA YAPTI
Bunun üzerine Prof. Dr. Hasan Yüksel bir açıklama yaptı.
Yüksel açıklamasında arbede yaşadığı kişinin kendisine küfür ettiğini ve psikolojik anormalliği olduğunu iddia etti.