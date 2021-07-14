Tatil planı olanlar dikkat! Dolandırıcıların kurbanı olmayın! 2 bin lira indirime kandı 12 bin TL'den oldu
Turizm merkezlerindeki Kurban Bayramı dolayısıyla doluluk oranlarının yüksek olması beklenirken, tatilcilere "rezervasyon yaptırmadan yola çıkmayın" uyarısında bulunuldu. İşte dolandırıcıların yeni yöntemi...
Giriş Tarihi: 14.07.2021
12:40 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021
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Cuma akşamı mesai bitimi ile başlayacak 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile yaklaşık 10 milyon kişinin kıyı bölgelerine ve memleketlerine akın etmesi beklenirken, koronavirüs salgınından kaynaklı uzun süredir bugünlerin hayalini kuran vatandaşlar ise online kanallar üzerinden bütçesine uygun otel arayışını sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kimi bölgelerde otel doluluk oranları ise neredeyse yüzde 100 seviyesine ulaştı. Tabi ortaya çıkan bu talep patlaması dolandırıcıları da harekete geçirmiş durumda.
ÇOK CİDDİ MAĞDURİYET VAR: DİJİTAL DOĞRULAMA BUTONUNA DİKKAT!
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya seyahat siteleriyle ilgili son günlerde çok ciddi mağduriyet haberlerinin kendilerine ulaştığını belirterek uyarıda bulundu. Kaçak veya yasal olmayan sitelerden vatandaşların farkında olmadan alışveriş yaptığına dikkat çeken Bağlıkaya, dijital doğrulama butonu olmayan sitelerden tatil satın alınmaması yönünde çağrıda bulunuyor.
ACENTENİN TÜM SİCİL KAYITLARI GÖRÜLEBİLİYOR
Dijital doğrulama sistemi olmayan sitelerden alışveriş yapılmaması gerektiğini dile getiren Bağlıkaya, ''
Bir seyahat acentesi eğer yasalsa muhakkak onu sitesinde dijital doğrulama butonu oluyor o butona tıkladığında seyahat acentesinin bütün sicil kayıtları görülüyor. Ancak girilen sitenin 'tursab.org.tr' olduğundan emin olunması gerekiyor. Çünkü bir nokta ya da bir virgül fazla koyularak vatandaşlarımız gerçek olmayan sitelerden alışveriş yapmış oluyorlar. Daha sonra o tesise gittiklerinde ne öyle bir rezervasyon oluyor ne de öyle bir tesis oluyor.'' dedi.
KİRALAMA YAPARKEN ÜÇ KRİTİK BELGEYE DİKKAT!
Tatil satın alırken dolandırılmak istemiyorsanız karışışınızdaki kişiye kaparo yollamadan önce söz konusu şahsın güvenli olup olmadığının test edilmesi gerektiğini kaydeden Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, "
Çok güzel fotoğraflarla villa ilanı çıkan birinin öncelikle bu mülkün sahibi olup olmadığını, emlakçı ya da turizmci mi? bunu öğrenin. Şayet turizmci ise TURSAB üyelik belgesi, emlakçı ise yetki belgesi, mal sahibi ise tapusu olması lazım. Tüm bunları sorgulayın ve mümkünse uzaktan para göndermeyin. Ya kendiniz gidin yeri görün ya da o bölgede yakınınız varsa o görüp parayı ödesin.'' dedi.