Tatil planı olanlar dikkat! Dolandırıcıların kurbanı olmayın! 2 bin lira indirime kandı 12 bin TL'den oldu

ACENTENİN TÜM SİCİL KAYITLARI GÖRÜLEBİLİYOR

Dijital doğrulama sistemi olmayan sitelerden alışveriş yapılmaması gerektiğini dile getiren Bağlıkaya, ''Bir seyahat acentesi eğer yasalsa muhakkak onu sitesinde dijital doğrulama butonu oluyor o butona tıkladığında seyahat acentesinin bütün sicil kayıtları görülüyor. Ancak girilen sitenin 'tursab.org.tr' olduğundan emin olunması gerekiyor. Çünkü bir nokta ya da bir virgül fazla koyularak vatandaşlarımız gerçek olmayan sitelerden alışveriş yapmış oluyorlar. Daha sonra o tesise gittiklerinde ne öyle bir rezervasyon oluyor ne de öyle bir tesis oluyor.'' dedi.