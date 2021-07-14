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Haberler Galeri 15 Temmuz mesajları ve sözleri: 2021 en içten, duygusal ve anlamlı 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri

15 Temmuz mesajları ve sözleri: 2021 en içten, duygusal ve anlamlı 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri

15 Temmuz mesajları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Vatanına ve demokrasiye sahip çıkan tüm kahraman şehit ve gazilerimiz, 15 Temmuz'un gelmesiyle birlikte saygıyla anılacak. 15 Temmuz destanına özel paylaşılabilecek en güzel mesajları sayfamızda derledik. İşte en içten, resimli, duygusal ve anlamlı 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.07.2021 12:45 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 12:45
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15 Temmuz mesajları ve sözleri: 2021 en içten, duygusal ve anlamlı 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri

15 Temmuz mesajları ve sözleri için araştırmalar hız kazandı. Milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenerek, Cumhuriyetimizin en temel yapı taşı olan demokrasimize sahip çıkışının 5. yıl dönümünde 15 Temmuz 2016 gecesinde hayatını kaybeden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz saygı ve minnetle anılıyor. 15 Temmuz destanında en güzel mesajları paylaşmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalara başladı. İşte en içten, duygusal ve anlamlı 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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15 Temmuz mesajları ve sözleri: 2021 en içten, duygusal ve anlamlı 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri

15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ

* Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. (Enfal Suresi)

* Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

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15 Temmuz mesajları ve sözleri: 2021 en içten, duygusal ve anlamlı 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri

* Vatan için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz. 15 Temmuz Şehitlerini yad ediyoruz.

* 15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!

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15 Temmuz mesajları ve sözleri: 2021 en içten, duygusal ve anlamlı 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri

* Darbe girişimine izim vermeyen Türk milleti hep var olsun. 15 Temmuz Şehitleri unutulmasın.

* Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın… Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir.

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15 Temmuz mesajları ve sözleri: 2021 en içten, duygusal ve anlamlı 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri

* 15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.

* "Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor..."