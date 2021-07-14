14 Temmuz 2021, Çarşamba
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15 Temmuz mesajları ve sözleri: 2021 en içten, duygusal ve anlamlı 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri
15 Temmuz mesajları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Vatanına ve demokrasiye sahip çıkan tüm kahraman şehit ve gazilerimiz, 15 Temmuz'un gelmesiyle birlikte saygıyla anılacak. 15 Temmuz destanına özel paylaşılabilecek en güzel mesajları sayfamızda derledik. İşte en içten, resimli, duygusal ve anlamlı 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri...
Giriş Tarihi: 14.07.2021 12:45 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 12:45
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