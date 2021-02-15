Taşınabilir evler fiyat | Pandemide gözde oldu! 40 bin liradan başlıyor

Son dakika: Bursa'da yaptığı ahşap taşınabilir bungalov evlere ilginin pandemide arttığını belirten Ferdi Dündar, ürünlerini pek çok Avrupa ülkesine ihraç ettiğini belirtti. Dündar, evleri yapmak için imara ihtiyaç olmadığını, vinç ve tır yardımıyla her yere taşınabildiğini söyledi.

DHA Giriş Tarihi: 15.02.2021 09:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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