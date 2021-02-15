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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Taşınabilir evler fiyat | Pandemide gözde oldu! 40 bin liradan başlıyor Taşınabilir evler fiyat | Pandemide gözde oldu! 40 bin liradan başlıyor Son dakika: Bursa'da yaptığı ahşap taşınabilir bungalov evlere ilginin pandemide arttığını belirten Ferdi Dündar, ürünlerini pek çok Avrupa ülkesine ihraç ettiğini belirtti. Dündar, evleri yapmak için imara ihtiyaç olmadığını, vinç ve tır yardımıyla her yere taşınabildiğini söyledi. Giriş Tarihi: 15.02.2021 09:00
Bursalı bir müteahhit pandemi sürecinde Avrupa'da gördüğü bungalov tarzı evleri, Nilüfer ilçesinde kurduğu tesiste üretmeye başladı. Yaptığı taşınabilir evlere salgın döneminde talepin, yüzde 150 civarında arttığını belirten Dündar, pek çok Avrupa ülkesine de ihraç ettiklerini söyledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR Evlerin tekerlekli olduğunu vinç ya da tır yardımıyla istenilen yere kurulduğunu hatırlatan Dündar, “İngiltere, Almanya, Fransa, Avusturya, Ukrayna gibi büyük ülkelere gönderiyoruz. Türkiye’de 81 il için ahşap, taşınabilir evler yapıyorum. Ahşap hep ben de merak uyandırırdı. Tesadüfen bir internet sitesinde Avrupa’da yapılan bu evleri gördüm. ‘Bunları yapabilirim’ diye düşündüm. Bu evlerin çoğu Türkiye'de yoktu. Şimdi Avrupa'da yapılan tüm evleri burada üretiyoruz” diyor. 'PANDEMİ TASARIMLARIMIZI GELİŞTİRDİ'
Pandemi döneminde ahşap ve taşınabilir portatif evlere büyük bir ilgi patlaması olduğunun altını çizen Dündar, "Taleplerin artması vizyonumuzu da geliştirdi. Her gün değişik tasarımlar yapmaya başladık.
Evlere, 100 metrekareye kadar kullanım alanı oluşturuyoruz. Yapılar konteyner statüsünde. Tekerlekli yapıp, imar durumu gerektirmeyen bölgelere de kurulabilir.