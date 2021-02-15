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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbullular haftaya karla başladı! İşte İstanbul'dan kartpostallık kareler İstanbullular haftaya karla başladı! İşte İstanbul'dan kartpostallık kareler
Hafta sonunda İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışı, sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte kısa sürede kenti beyaza bürüdü. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından milyonlarca İstanbullu yeni haftaya kar altında başladı. İşte İstanbul'dan enfes kareler.
Giriş Tarihi: 15.02.2021 08:54 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 08:56
Hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da vatandaşlar karlı bir haftaya başladı.
Ülkemizde etkisini göstermeye devam eden korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan 56 saatlik kısıtlama sona erdi. GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu sabah saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, İstanbullular karlı bir haftaya başlangıç yaptı.
Gece saatlerine doğru şiddetini arttıran ve gece boyunca etkisini devam ettiren kar yağışı İstanbul'u tamamen beyaza bürüdü.
Günün erken saatlerinde iş yerlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar yolcu duraklarında ve yollarda yoğunluk oluşturdu.