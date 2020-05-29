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Tarlasında buldu satılığa çıkardı! Türkiye'nin en büyük 3'üncü göktaşı
Çarşamba akşam gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor düşmesi olduğu öne sürülen ışık hüzmesi, büyük heyecan yarattı. Bingöl dahil Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere birçok şehirden göktaşının düştüğü görülmesiyle vatandaşlar, meteoru aramaya başladı. Çorum'un Alaca ilçesinde çiftçi Mutlu Yılmaz, geçen yıl Nisan ayında nohut ektiği sırada tarlasında bulduğu 68 kiloluk göktaşına gözü gibi bakıyor. Yılmaz, dünya literatürüne 'Gerdekkaya' ismiyle giren Türkiye'nin en büyük üçüncü gök taşını, değeri verildiğinde satmak istiyor.
Giriş Tarihi: 29.05.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 09:14
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