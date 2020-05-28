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Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadyumu’nda Cuma namazı!10 bin seccade dağıtılacak
Covid-19 tedbirleri kapsamında yarın cuma namazı kılınacak olan Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadyumu'nda hazırlıklar tamamlandı. Stadyum boydan boya hem dezenfekte edildi hem de kıble ve sosyal mesafeyi gösteren şeritler çekildi. Cuma namazı öncesi ilçe genelinde cemaate 10 bin tek kullanımlık seccade dağıtılacak.
Giriş Tarihi: 28.05.2020 18:03Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 18:05