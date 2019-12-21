Tarlasında buldu hemen ABD'ye gönderdi! Ne olduğunu öğrenince şoke oldu

Çorum'un Alaca ilçesinde oturan Mutlu Yılmazın, geçen Nisan ayında tarlasında bulduğu 68 kiloluk taşın Amerika'da yapılan analizler sonucunda 'gök taşı' olduğu belirlendi. Yılmaz, gri renkteki taşı, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza etmeye başladı. Gök taşının bulunması ise bölgede yaşayan vatandaşlarda da heyecan yarattı.

Giriş Tarihi: 21.12.2019 21:33 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 21:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





