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Tarlasında buldu hemen ABD'ye gönderdi! Ne olduğunu öğrenince şoke oldu

Çorum'un Alaca ilçesinde oturan Mutlu Yılmazın, geçen Nisan ayında tarlasında bulduğu 68 kiloluk taşın Amerika'da yapılan analizler sonucunda 'gök taşı' olduğu belirlendi. Yılmaz, gri renkteki taşı, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza etmeye başladı. Gök taşının bulunması ise bölgede yaşayan vatandaşlarda da heyecan yarattı.

Giriş Tarihi: 21.12.2019 21:33 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 21:34
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Tarlasında buldu hemen ABD'ye gönderdi! Ne olduğunu öğrenince şoke oldu

Alaca ilçesi Gerdekkaya köyünde oturan Mutlu Yılmaz, geçen 28 Nisan'da nohut ektiği tarlasını hasada hazırlamak için büyük taşları temizlemeye çalışırken gördüğü kitap büyüklüğündeki taşı kaldırmaya çalıştı. Ancak taşın çok ağır olması nedeniyle yerinden bile hareket ettiremedi.

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Tarlasında buldu hemen ABD'ye gönderdi! Ne olduğunu öğrenince şoke oldu

Yanında bulunan arkadaşından yardım isteyip, taşın gök taşı olmasından şüphelenen Yılmaz, taşı bulunduğu yerden alarak evine getirdi. Yılmaz, dışı gri renkte olan 68 kilo ağırlığındaki taştan bir numuneyi, incelenmesi için bir yakının yardımıyla Amerika'daki bir üniversiteye ulaştırdı.

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Tarlasında buldu hemen ABD'ye gönderdi! Ne olduğunu öğrenince şoke oldu

Yapılan incelemede; taşın bir gök taşı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Yılmaz, taşı, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza etmeye başladı. Gök taşını bulduğu tarlada detektörlerle de arama yapan Yılmaz'ın, gök taşını satmak istediği ifade edildi.

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Tarlasında buldu hemen ABD'ye gönderdi! Ne olduğunu öğrenince şoke oldu

Öte yandan bulunan göktaşı, 12 haneli Gerdekaya köyünde merak konusu oldu. Olayı duyan çevre köylerde yaşayan vatandaşlar, buradaki yakınlarını arayıp gök taşını sormaya başladı.

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Tarlasında buldu hemen ABD'ye gönderdi! Ne olduğunu öğrenince şoke oldu


Amcasının taşı bulduğunu anlatan yöre sakini Ahmet Yılmaz, "Amcamlar bulmuşlar. Taş ağır olunca şüphelenmişler zaten meraklı bir insandır.