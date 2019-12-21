İstanbul havalimanlarında operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yapan 3'ü görevli polis olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 2 polisin uçaktan inen yabancı uyruklu kişileri herhangi bir işleme tabi tutmadan sivil polis araçlarına bindirerek ülkeye soktukları anlaşıldı. İstanbul Havalimanı'ndaki bir polisin de yabancı uyruklu kişileri hayali giriş yaptığı ve sahte pasaportlarla Avrupa ülkelerine çıkış yapıldığı tespit edildi.