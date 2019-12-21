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İstanbul havalimanlarında operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yapan 3'ü görevli polis olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 2 polisin uçaktan inen yabancı uyruklu kişileri herhangi bir işleme tabi tutmadan sivil polis araçlarına bindirerek ülkeye soktukları anlaşıldı. İstanbul Havalimanı'ndaki bir polisin de yabancı uyruklu kişileri hayali giriş yaptığı ve sahte pasaportlarla Avrupa ülkelerine çıkış yapıldığı tespit edildi.

Giriş Tarihi: 21.12.2019 17:24 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 17:26
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İstanbul havalimanlarında operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alındı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 2 polisin uçaktan inen yabancı uyruklu kişileri herhangi bir işleme tabi tutmadan sivil polis araçlarına bindirerek ülkeye soktukları anlaşıldı.

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İstanbul havalimanlarında operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Havalimanı'ndaki bir polisin de, bazı yabancı uyruklu kişilere ait pasaportları sistem üzerinden hayali giriş yaptığı,

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İstanbul havalimanlarında operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alındı

Sonrasında girişi yapılan bu pasaportların üzerindeki resimlerin değiştirilerek başka kişiler için sahte olarak düzenlendiği ve bu şahısların ülkemizden çeşitli Avrupa ülkelerine çıkışlarının yapıldığı tespit edildi.

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İstanbul havalimanlarında operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik İstanbul

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İstanbul havalimanlarında operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alındı

Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yürüttükleri çalışmalar sırasında bazı polislerin göçmen kaçaklığı olaylarına karıştıklarını fark etti.