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Aksaray'daki kahreden trafik kazası! Yaralanan 4 kişiden 2'si…

Aksaray'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 22.12.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 10:01
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Aksaray'daki kahreden trafik kazası! Yaralanan 4 kişiden 2'si…

Aksaray'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aksaray-Adana kara yolunun 12. kilometresinde dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan Yağız Kaan Duran (21) ile Alihan Salman (18), tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Aksaray'daki kahreden trafik kazası! Yaralanan 4 kişiden 2'si…

Duran ve Salman'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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Aksaray'daki kahreden trafik kazası! Yaralanan 4 kişiden 2'si…

Kazada yaralanan Mustafa Ata ve Burak Koç'un hastanede tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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Aksaray'daki kahreden trafik kazası! Yaralanan 4 kişiden 2'si…

Yağız Kaan Duran idaresindeki 06 E 5549 plakalı otomobil ile Ahmet Kafalı (48) yönetimindeki 01 EJJ 70 plakalı tır, Aksaray-Adana kara yolunun 12. kilometresinde çarpışmış, kazada, sürücü Duran ile otomobildeki Mustafa Ata (20), Alihan Salman (18), Ramazan Furkan Ata (15) ve Burak Koç yaralanmıştı.

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Aksaray'daki kahreden trafik kazası! Yaralanan 4 kişiden 2'si…

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ramazan Furkan Ata, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.