Aksaray'daki kahreden trafik kazası! Yaralanan 4 kişiden 2'si…

Aksaray'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Aksaray-Adana kara yolunun 12. kilometresinde dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan Yağız Kaan Duran (21) ile Alihan Salman (18), tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.