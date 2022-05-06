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Haberler Galeri Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Marmara Gölü'nün hayata dönmesi için proje başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Marmara Gölü'nün hayata dönmesi için proje başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı son 2 yılda yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının kesilmesiyle tamamen kuruyan Marmara Gölü'nün hayata döndürülmesi için düğmeye bastı. Bakanlığın talimatıyla, DSİ 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce Marmara Gölü'nü besleyen çay yataklarının debisi üzerinde fizibilite çalışmaları başlatıldı.

Giriş Tarihi: 06.05.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 12:16
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Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Marmara Gölü’nün hayata dönmesi için proje başlatıldı

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, son 2 yıldır yaşanan su kaybı nedeniyle kurudu.

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Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Marmara Gölü’nün hayata dönmesi için proje başlatıldı

Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde, kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti.

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Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Marmara Gölü’nün hayata dönmesi için proje başlatıldı

Zemininde derin yarıkların oluşan göl, zaman zaman çiftçiler tarafından tarıma açılarak işgal edilse de jandarma ekipleri bu durumu önlemek adına denetimlerini sürdürüyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Marmara Gölü’nün hayata dönmesi için proje başlatıldı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TALİMAT VERDİ
Marmara Gölü için Gördes Barajı ve Bozdağ'daki akarsulardan kapalı sistemle su verilmesi gibi alternatif projeler üzerinde durulurken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürlüğü çalışmalarını hızlandırdı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Marmara Gölü’nün hayata dönmesi için proje başlatıldı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Marmara Gölü'nü besleyen çay yataklarının debisi üzerinde fizibilite çalışmalarının başladığını, projenin tamamlanmasının ardından onay sürecinin verilmesinden sonra hayata geçeceğini söyledi.