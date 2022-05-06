Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Marmara Gölü’nün hayata dönmesi için proje başlatıldı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TALİMAT VERDİ

Marmara Gölü için Gördes Barajı ve Bozdağ'daki akarsulardan kapalı sistemle su verilmesi gibi alternatif projeler üzerinde durulurken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürlüğü çalışmalarını hızlandırdı.