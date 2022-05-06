06 Mayıs 2022, Cuma
Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Marmara Gölü'nün hayata dönmesi için proje başlatıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı son 2 yılda yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının kesilmesiyle tamamen kuruyan Marmara Gölü'nün hayata döndürülmesi için düğmeye bastı. Bakanlığın talimatıyla, DSİ 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce Marmara Gölü'nü besleyen çay yataklarının debisi üzerinde fizibilite çalışmaları başlatıldı.
Giriş Tarihi: 06.05.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 12:16
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