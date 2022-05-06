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Asiye Atalay cinayetinde şoke eden gerçek! Katil arkadaşına gidip ne anlattı?

İstanbul Esenler'de Asiye Atalay'ı öldürdükten sonra kaçan saldırgan Ümit Karakoyun Arnavutköy'de bir eve saklandı. Karakoyun'un saklandığı evdeki arkadaşı yaşananları anlatırken olayda kullanılan silah bir koltuğa saklanmış şekilde bulundu. Dün gece saatlerinde Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay ile bir araya geldiği sokak ortasında katleden Ümit Karakoyun, olay yerinden kaçtıktan sonra Arnavutköy'de bir eve saklandı. Karakoyun'un saklandığı eve baskın yapan polis ekipleri Karakoyun'u gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 06.05.2022 13:14 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 13:31
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Asiye Atalay cinayetinde şoke eden gerçek! Katil arkadaşına gidip ne anlattı?

Katilin saklandığı evdeki arkadaşı Asiye Atalay cinayetinin ardından Ümit Karakoyun'un neler söylediği ve yaptığını polis ekiplerine anlattı. İşte Asiye Atalay cinayetindeki son dakika gelişmeleri

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Asiye Atalay cinayetinde şoke eden gerçek! Katil arkadaşına gidip ne anlattı?

Olayı anlatan ev sahibi Ç.E., Ümit Karakoyun ile beraber başka kişilerin de geldiğini söyledi. Ümit Karakoyun'un olayda kullandığı silah, evde bir koltuğun arasına saklanmış şekilde bulundu.

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Asiye Atalay cinayetinde şoke eden gerçek! Katil arkadaşına gidip ne anlattı?

ASİYE ATALAY NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Olay dün akşam saatlerinde Esenler'de meydana geldi. İddiaya göre, Asiye Atalay'ın saplantılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O kişi, dün Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İki arasında bir süre tartışma yaşandı.

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Asiye Atalay cinayetinde şoke eden gerçek! Katil arkadaşına gidip ne anlattı?

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN KAFASINDAN VURDU!

Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

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Asiye Atalay cinayetinde şoke eden gerçek! Katil arkadaşına gidip ne anlattı?

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Katil zanlısı Ümit K. ise bugün Arnavutköy'de yakalanarak, gözaltına alındı.