Asiye Atalay cinayetinde şoke eden gerçek! Katil arkadaşına gidip ne anlattı?

İstanbul Esenler'de Asiye Atalay'ı öldürdükten sonra kaçan saldırgan Ümit Karakoyun Arnavutköy'de bir eve saklandı. Karakoyun'un saklandığı evdeki arkadaşı yaşananları anlatırken olayda kullanılan silah bir koltuğa saklanmış şekilde bulundu. Dün gece saatlerinde Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay ile bir araya geldiği sokak ortasında katleden Ümit Karakoyun, olay yerinden kaçtıktan sonra Arnavutköy'de bir eve saklandı. Karakoyun'un saklandığı eve baskın yapan polis ekipleri Karakoyun'u gözaltına aldı.