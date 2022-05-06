Anneler Günü mesajları en güzel sözler! Anneler Günü hediyesi yazılacak sözler listesi | 2022 Anneler Günü kartı

* Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.

* Bütün acılar üstüme yağınca sen bana açılan şemsiyesin annem.. Seni çok seviyorum.