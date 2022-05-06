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Anneler Günü mesajları en güzel sözler! Anneler Günü hediyesi yazılacak sözler listesi | 2022 Anneler Günü kartı

Anneler Günü mesajları ve sözleri, hediye arasına not bırakmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Hayatımıza değer katan, sevgisiyle aydınlatan annelerimizi onurlandırmak adına kutlanan bu özel güne paylaşılabilecek ve hediyelere yazılabilecek en güzel Anneler Günü mesajlarını sayfamızda bir araya getirdik. İşte kısa ve öz, en güzel Anneler Günü mesajları ve kartı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2022 12:18 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 12:44
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Anneler Günü mesajları en güzel sözler! Anneler Günü hediyesi yazılacak sözler listesi | 2022 Anneler Günü kartı

Anneler Günü mesajları ve sözleri burada! Hayatımızda yıllarca emekleri olan annelerimiz onurlandırmak için her yıl Anneler Günü kutlanıyor. 2022 Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte hediye arasına yazılacak sözler ve en güzel Anneler Güün mesajları araştırılmaya başlandı. Bu özel günde paylaşılabilecek en güzel mesajları sayfamızda toparladık. İşte kısa ve öz, en güzel Anneler Günü mesajları ve kartı...

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Anneler Günü mesajları en güzel sözler! Anneler Günü hediyesi yazılacak sözler listesi | 2022 Anneler Günü kartı

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2022

* Yeni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun ANNECİĞİM.

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Anneler Günü mesajları en güzel sözler! Anneler Günü hediyesi yazılacak sözler listesi | 2022 Anneler Günü kartı

* Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.

* Bütün acılar üstüme yağınca sen bana açılan şemsiyesin annem.. Seni çok seviyorum.

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Anneler Günü mesajları en güzel sözler! Anneler Günü hediyesi yazılacak sözler listesi | 2022 Anneler Günü kartı

* Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir "hayat pastası" yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!

* Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

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Anneler Günü mesajları en güzel sözler! Anneler Günü hediyesi yazılacak sözler listesi | 2022 Anneler Günü kartı

* Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman varolduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler günün kutlu olsun canım anam.

* Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!