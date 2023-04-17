Kahramanmaraş’ta afetin boyutu bir kez daha gözler önünde: Tarlalar ikiye ayrıldı

Depremin ardından yolların bozulduğunu da dile getiren Katılmış, "Birçoğu yapıldı ama en küçük sarsıntıyla tekrar çökmeye başladı. Yol araba genişliğinde açılmıştı. Daha sonra kepçelerle kapatıldı ama her sarsıntıda yine yerinden oynuyor. Derinliği 2-3 metre arasında değişiyor." dedi.