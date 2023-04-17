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Kahramanmaraş'ta afetin boyutu bir kez daha gözler önünde: Tarlalar ikiye ayrıldı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler, Göksun ilçesinde kilometrelerce devam eden yüzey kırığı ve çökmelere yol açtı. Mahalle sakinlerinden Arif Katılmış, "Bazı meyve ağaçları fay kırığının içinde kaldı, sulama havuzumuz fay kırığının içine çöktü. Tarlaları ikiye ayırdı" dedi.

Giriş Tarihi: 17.04.2023 15:03 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 15:03
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Kahramanmaraş’ta afetin boyutu bir kez daha gözler önünde: Tarlalar ikiye ayrıldı

İlçeye bağlı Yeşilkölköy Mahallesi Ortamış mevkisinde 6 Şubat'taki depremlerin neden olduğu kilometrelerce uzunluktaki yüzey kırıkları, kayma ve çökmeler dikkati çekiyor.

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Kahramanmaraş’ta afetin boyutu bir kez daha gözler önünde: Tarlalar ikiye ayrıldı

Evlerin arasından geçen, tarım arazilerinde ve dağlarda belirginleşen yüzey kırıkları, arazilerin bir bölümünün çökmesi ve dağdan kayaların kopmasıyla yollara verdiği zararla da kendini gösteriyor.

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Kahramanmaraş’ta afetin boyutu bir kez daha gözler önünde: Tarlalar ikiye ayrıldı

Mahalle sakinlerinden Arif Katılmış, daha önce böyle bir afet görmediğini, bazı bölgelerde büyük kırılmalar ve çökmeler oluştuğunu söyledi.

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Kahramanmaraş’ta afetin boyutu bir kez daha gözler önünde: Tarlalar ikiye ayrıldı

Katılmış, "Bazı meyve ağaçları fay kırığının içinde kaldı. Sulama havuzumuz fay kırığının içine çöktü. Tarlaları ikiye ayırdı. Havuzun bulunduğu yerdeki suyun gözü aşağıya çöktü, artık su çıkmayacak." diye konuştu.

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Kahramanmaraş’ta afetin boyutu bir kez daha gözler önünde: Tarlalar ikiye ayrıldı

Depremin ardından yolların bozulduğunu da dile getiren Katılmış, "Birçoğu yapıldı ama en küçük sarsıntıyla tekrar çökmeye başladı. Yol araba genişliğinde açılmıştı. Daha sonra kepçelerle kapatıldı ama her sarsıntıda yine yerinden oynuyor. Derinliği 2-3 metre arasında değişiyor." dedi.