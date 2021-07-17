17 Temmuz 2021, Cumartesi
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Tarihler açıklanıyor... 2022 ÖSYM sınav takvimi: KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
YKS, DGS, ALES, KPSS gibi sınavlara hazırlıklarını sürdüren adaylar, önümüzdeki yıl sınavların hangi tarihlerde gerçekleştirileceğini araştırıyor. ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen merkezi sınavların takvimi merak ediliyor. Kamuya personel ataması yapılırken kullanılan puanların belirlenmesi için gerçekleştirilen KPSS, üniversiteye yerleştirmek için uygulanan YKS ve lisans programlarına geçiş yapılabilmek için uygulanan DGS gibi sınav tarihleri gündeme geldi. Peki, 2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 17.07.2021 16:37 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 16:37
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