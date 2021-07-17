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Haberler Galeri Tarihler açıklanıyor... 2022 ÖSYM sınav takvimi: KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

Tarihler açıklanıyor... 2022 ÖSYM sınav takvimi: KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

YKS, DGS, ALES, KPSS gibi sınavlara hazırlıklarını sürdüren adaylar, önümüzdeki yıl sınavların hangi tarihlerde gerçekleştirileceğini araştırıyor. ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen merkezi sınavların takvimi merak ediliyor. Kamuya personel ataması yapılırken kullanılan puanların belirlenmesi için gerçekleştirilen KPSS, üniversiteye yerleştirmek için uygulanan YKS ve lisans programlarına geçiş yapılabilmek için uygulanan DGS gibi sınav tarihleri gündeme geldi. Peki, 2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.07.2021 16:37 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 16:37
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Tarihler açıklanıyor... 2022 ÖSYM sınav takvimi: KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

ÖSYM 2022 sınav takvimi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavların takvimini merak eden vatandaşlar, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Merkezi sınavlara ilişkin başvuru ve sınav tarihi konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, 2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarihler açıklanıyor... 2022 ÖSYM sınav takvimi: KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 ÖSYM sınav takvimi henüz belli olmadı. Bu yıl için sınav takvimi, geçtiğimiz yıl sonuna doğru yayımlanmıştı. Buna göre, 2022 ÖSYM sınav takviminin de kasım-aralık gibi yayımlanması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN...

İşte sınavlar hakkında bilgiler;

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Tarihler açıklanıyor... 2022 ÖSYM sınav takvimi: KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

YKS HAKKINDA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

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Tarihler açıklanıyor... 2022 ÖSYM sınav takvimi: KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

I. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder. Testin amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. Sorular, seçilmiş lise müfredatından gelmektedir ve bu oturuma girmek zorunludur. Adaylar tercih yapabilmek için TYT'de en az 150 puan almak zorundadır. 150 puanın altında kalanlar tercih yapamazken 180 puan (2020 için 170) ve üzeri alanlar ise lisans bölümlerini tercih edebilecektir. Buna ek olarak TYT'de 200 ve üstü bir puan alan öğrencilerin TYT puanı tercih yapmadıkları takdirde iki yıl geçerlidir. Sınavın süresi 135 dakikadır.

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Tarihler açıklanıyor... 2022 ÖSYM sınav takvimi: KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

II. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Sorular dört yıllık lise müfredatından gelmektedir. Adaylar TYT sonrasında AYT'ye girmek zorunda değildir. Fakat genel olarak 4 yıl eğitimli üniversiteler, TYT (%40) + AYT (%60) puan toplamları ile aldığı için bu sınava girilmesi gerekmektedir. Sınavın süresi 180 dakikadır.