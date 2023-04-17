17 Nisan Kadir Gecesi Bugün mü, ne zaman? Ramazan'ın kaçıncı gününde idrak edilecek? Diyanet Kadir Gecesi 2023 tarihi
Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesinde indirilmeye başlamıştır. Dolayısıyla bu kutlu ve önemli günün bilincine vararak zamanını ibadet ve af dileyerek geçirmek isteyen Müslümanlar, tarihini araştırmaya başladı. Kadir gecesini mühim kılan en büyük faktör Kur'an-ı Kerim'in dünyaya nüzulüdür. Peki bugün Kadir Gecesi mi, ne zaman? Ramazan'ın kaçıncı gününde idrak edilecek?
Giriş Tarihi: 17.04.2023
08:34 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023
08:35
Bugün Kadir Gecesi mi sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yerini aldı. Kadir suresinde Kur'an'ın Ramazan ayında ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede indirildiği belirtilmiştir. Müslümanlar Kadir Gecesi'nin ne zaman idrak edileceğini öğrenmeye çalışıyor. İşte Diyanet Kadir Gecesi 2023 tarihi...
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KADİR GECESİ BUGÜN MÜ?
Kadir Gecesi bu yıl 17 Nisan Pazartesi gününe denk geliyor.
KADİR GECESİ NE DEMEKTİR?
Türkçe de önemli ve kıymetli şeyleri vasıflandırmak için kullandığımız bu kelime sözlükte "güç, şeref, hüküm, kıymet" manasına gelmektedir. Kadir gecesinin ıstılah anlamı ise "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece"dir.
KADİR GECESİ NEDEN ÖNEMLİDİR?
Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesinde indirilmeye başlamıştır. Dolayısıyla Kadir gecesini mühim kılan en büyük faktör Kur'an-ı Kerim'in dünyaya nüzulüdür. Kur'an-ı Kerim'de 97. sureye ismini veren bu gece ile alakalı aynı surenin 3. ayetinde "Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır" buyurulmaktadır.
Kur'an Yolu tefsirine göre ayet-i kerimede geçen "bin ay" ifadesinin açıklaması şu şekildedir: Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu bildiren 3. âyeti hakiki mânasında anlayarak bu gecede yapılan ibadet ve hayırların, içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bin ayda yapılanlardan daha çok sevap getireceğini belirtirler. Başka bir yoruma göre buradaki bin sayısı çokluktan kinayedir. Nitekim birçok dilde olduğu gibi Arapça'da da bin sayısı büyük çoklukları anlatmak için kullanılmaktadır. Şu halde bu âyette Kadir gecesinde yapılan ibadet ve iyiliklerin diğer bütün zamanlarda yapılanlardan daha çok sevap getireceği ifade edilmiş olmaktadır. Aynı zamanda Duhan suresinin 3. ayetinde Kadir gecesine işaret edilerek Kur'an-ı Kerim'in mübarek bir gecede indirildiği zikredilmektedir. Dolayısıyla hem Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği hem de bu gecenin mübarek olduğu yine Kur'an'ın kendi ayetleriyle netlik kazanmıştır.