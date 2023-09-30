30 Eylül 2023, Cumartesi
Tarihin sıfır noktasında inanılmaz keşif! Göbeklitepe'de bulundu | İlk olma özelliğini taşıyor
Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde beşinci yılını tamamlayan Göbeklitepe'de yürütülen kazı çalışmalarında, yaban domuzu heykeli bulundu. Eser, döneminden günümüze uzanan ilk boyalı heykel buluntusu oldu.
Giriş Tarihi: 30.09.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023 11:33
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