30 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tarihin sıfır noktasında inanılmaz keşif! Göbeklitepe'de bulundu | İlk olma özelliğini taşıyor

Tarihin sıfır noktasında inanılmaz keşif! Göbeklitepe'de bulundu | İlk olma özelliğini taşıyor

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde beşinci yılını tamamlayan Göbeklitepe'de yürütülen kazı çalışmalarında, yaban domuzu heykeli bulundu. Eser, döneminden günümüze uzanan ilk boyalı heykel buluntusu oldu.

Giriş Tarihi: 30.09.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023 11:33
  • 1
  • 21
Tarihin sıfır noktasında inanılmaz keşif! Göbeklitepe’de bulundu | İlk olma özelliğini taşıyor

Tarih öncesine ışık tutan, dünya ölçeğinde çok önemli keşiflerin yapıldığı Taş Tepeler projesi kapsamında 2023 yılında 9 arkeolojik alanda sürdürülen çalışmalarda son olarak insan ve hayvan heykellerine ulaşıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Tarihin sıfır noktasında inanılmaz keşif! Göbeklitepe’de bulundu | İlk olma özelliğini taşıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü kazı çalışmalarıyla Göbeklitepe'nin D yapısında kireçtaşından yapılmış ve gerçek boyutlu olan bir yaban domuzu heykeli bulundu.

  • 3
  • 21
Tarihin sıfır noktasında inanılmaz keşif! Göbeklitepe’de bulundu | İlk olma özelliğini taşıyor

Yüzeyinde kırmızı, beyaz ve siyah pigment kalıntılar görülebilen eser döneminden günümüze uzanan ilk boyalı heykel buluntusu oldu.

  • 4
  • 21
Tarihin sıfır noktasında inanılmaz keşif! Göbeklitepe’de bulundu | İlk olma özelliğini taşıyor

Göbeklitepe'de keşfedilen yaban domuzu heykeli, H şeklinde bir sembol, bir hilal, iki yılan ve üç insan yüzü veya maskesi olduğu tahmin edilen süslemelere sahip bir seki üzerinde bulundu.

  • 5
  • 21
Tarihin sıfır noktasında inanılmaz keşif! Göbeklitepe’de bulundu | İlk olma özelliğini taşıyor

İNSAN HEYKELİ EN ETKİLEYİCİ ÖRNEKLERDEN

Karahantepe'de sürdürülen kazı çalışmalarında ise dönemin en gerçekçi heykellerinden biri gün ışığına kavuşturuldu.