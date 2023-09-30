Salatalıkların ömrünü uzatan yöntem! Poşete bir parça atın günlerce taze kıtır kıtır yiyin! 

Sofraların vazgeçilmez sebzelerinden biri olan salatalık, bazen dolaba konmasına rağmen çabucak çürüyebilir. Salatalıkların poşetinin içine bir parça koyarak, nemin ve kurumanın önüne geçebilir ve salatalıklarınızın raf ömrünü uzatabilirsiniz. Bu basit püf noktası, taze ve lezzetli salatalıklara daha uzun süre sahip olmanızı sağlarken, aynı zamanda yiyecek israfını da azaltmaya yardımcı oluyor.