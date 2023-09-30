Yazar Funda Demirci bu sefer kendi cinayetini ‘yazdı’! Çocuklarını uyumaya gönderip katletti

SON İNCELEDİĞİ KİTAP OLAĞAN PSİKOPATLAR

Daha çok gerilim, korku, psikolojik romanlara ilgi duyuyor ve bunları analiz ediyordu. Demirci soyadı yerine Funda Demir'i kullanmaya başladı, kendisini 'sanat yazarı' olarak tanımlıyordu. En son Oxford Üniversitesi'nden Prof. Kevin Dutton tarafından yazılmış 'Olağan Psikopatlar' adındaki kitabını incelemişti.