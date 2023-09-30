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Yazar Funda Demirci bu sefer kendi cinayetini ‘yazdı’! Çocuklarını uyumaya gönderip katletti

Gerilim, korku ve psikolojik romanları analiz etmesiyle tanınan sanat yazarı Funda Demirci, iki yıl önce boşandığı eşi Mustafa Çapar'ı çocuklarıyla yaşadığı lüks sitedeki evine gidip bıçakla boğazından keserek öldürdü. Ekmek bıçağıyla işlenen cinayetin ardından gözaltına alınan Funda Demir'in ifadesi ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 30.09.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023 10:42
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Yazar Funda Demirci bu sefer kendi cinayetini ‘yazdı’! Çocuklarını uyumaya gönderip katletti

İstanbul Beşiktaş'ta Funda Demirci (47), 24 yıl önce Mustafa Çapar'la (49) evlenmişti. Çiftin 19, 16 ve 8 yaşında üç çocukları dünyaya gelmişti. Üniversiteden kimya öğretmeni olarak mezun olan Funda Demirci, İstanbul'da 7 yıl öğretmenlik yapmış daha sonra da yaklaşık on yıl özel bir şirkette proje yönetiminde bulunmuştu.

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Yazar Funda Demirci bu sefer kendi cinayetini ‘yazdı’! Çocuklarını uyumaya gönderip katletti

Bunun ardından da özel bir üniversitede insan kaynakları ve örgütsel değişim dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştı. Funda Demirci, yedi yıl önce bir anda iş yaşamına son verdi. Meraklısı olduğu roman, öykü ve tiyatro metinleri üzerinde çalışmaya başladı.

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Yazar Funda Demirci bu sefer kendi cinayetini ‘yazdı’! Çocuklarını uyumaya gönderip katletti

SON İNCELEDİĞİ KİTAP OLAĞAN PSİKOPATLAR

Daha çok gerilim, korku, psikolojik romanlara ilgi duyuyor ve bunları analiz ediyordu. Demirci soyadı yerine Funda Demir'i kullanmaya başladı, kendisini 'sanat yazarı' olarak tanımlıyordu. En son Oxford Üniversitesi'nden Prof. Kevin Dutton tarafından yazılmış 'Olağan Psikopatlar' adındaki kitabını incelemişti.

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Yazar Funda Demirci bu sefer kendi cinayetini ‘yazdı’! Çocuklarını uyumaya gönderip katletti

Kitapla ilgili "Kitabın son bölümü olan yedinci bölümde, psikopatların ruhsal zekâsı yüksek insanlarla ortak noktalarının diğerleriyle olandan çok daha fazla olması şaşırtıcı" yorumunda bulunmuştu.

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Yazar Funda Demirci bu sefer kendi cinayetini ‘yazdı’! Çocuklarını uyumaya gönderip katletti

Bundan iki yıl önce Astoria'da ofisi olan mali müşavir eşi Mustafa Çapar'la şiddetli geçimsizlik yaşamaya başlayınca boşanmıştı. Mustafa Çapar da 3 çocuğuyla birlikte Etiler'deki lüks sitedeki dairelerinde yaşamaya başlamıştı.