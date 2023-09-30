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Yazar Funda Demirci bu sefer kendi cinayetini ‘yazdı’! Çocuklarını uyumaya gönderip katletti
Gerilim, korku ve psikolojik romanları analiz etmesiyle tanınan sanat yazarı Funda Demirci, iki yıl önce boşandığı eşi Mustafa Çapar'ı çocuklarıyla yaşadığı lüks sitedeki evine gidip bıçakla boğazından keserek öldürdü. Ekmek bıçağıyla işlenen cinayetin ardından gözaltına alınan Funda Demir'in ifadesi ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 30.09.2023 10:42Güncelleme Tarihi: 30.09.2023 10:42