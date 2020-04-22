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Tarihin en gizemli mumyasıydı! Uyuyan Güzel'in sırrı çözüldü

1920'de ölen ardından cam tabuta konulan "Uyuyan Güzel" olarak da bilinen Rosalia Lombardo'nun mumyası ile ilgili gizem çözüldü. İtalya'da 1920 yılında 2 yaşında ölen Rosalia Lombardo'nun mumyasının hiç bozulmaması, cesedinin bulunduğu cam tabut içinde bir asırdır göz kapaklarını açıp kapatması mumyayı gizemli kılmıştı.

Giriş Tarihi: 22.04.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 16:42
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Tarihin en gizemli mumyasıydı! Uyuyan Güzel'in sırrı çözüldü

O tarihin en gizemli mumyalarından biri. 1920'de öldüğü gün gibi korunan 2 yaşındaki kızın cam tabutu içinde bir asırdır gözünü açıp kapatmasına bir açıklama getirilemiyordu.

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Tarihin en gizemli mumyasıydı! Uyuyan Güzel'in sırrı çözüldü

Dünya onu Uyuyan Güzel olarak tanıyor. İtalya'da 1920 yılında 2 yaşında ölen Rosalia Lombardo'nun mumyasının hiç bozulmaması, cesedinin bulunduğu cam tabut içinde bir asırdır göz kapaklarını açıp kapatması mumyayı gizemli kılmıştı.

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Tarihin en gizemli mumyasıydı! Uyuyan Güzel'in sırrı çözüldü

General Mario Lombardo'nun biricik kızını mumyalayan Dr. Alfredo Salafia sırrını kimseye vermedi.

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Tarihin en gizemli mumyasıydı! Uyuyan Güzel'in sırrı çözüldü

Ancak son araştırmalar paranormal olarak tanımlanan mumyanın gizemine bilimsel açıklık getirdi.

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Tarihin en gizemli mumyasıydı! Uyuyan Güzel'in sırrı çözüldü

Yakın zamanda Dr. Alfredo Salafia'nın el yazmalarında bulunan formülleri inceleyen İtalyan bilim adamları küçük kızın gliserin, çinko ve klor, salistik asitli bir karışımla mumyalandığını ortaya çıkardı.