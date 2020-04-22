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Tarihin en gizemli mumyasıydı! Uyuyan Güzel'in sırrı çözüldü
1920'de ölen ardından cam tabuta konulan "Uyuyan Güzel" olarak da bilinen Rosalia Lombardo'nun mumyası ile ilgili gizem çözüldü. İtalya'da 1920 yılında 2 yaşında ölen Rosalia Lombardo'nun mumyasının hiç bozulmaması, cesedinin bulunduğu cam tabut içinde bir asırdır göz kapaklarını açıp kapatması mumyayı gizemli kılmıştı.
Giriş Tarihi: 22.04.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 16:42
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